Приготований із поживних інгредієнтів, таких як чорний шоколад, авокадо та горіхи, цей смаколик не лише смачний, але й підтримує здоров’я серця.

Коли ви контролюєте рівень холестерину в крові, пошук десерту, який одночасно буде ситним і корисним для серця, може здатися викликом. Але, на думку експертів, є одна солодка страва, яка відповідає всім вимогам. І це - шоколадний пудинг, пише EatingWell.

Зазначається, що ці насичені вершкові ласощі поєднують чудовий смак шоколаду з насиченою клітковиною властивістю авокадо, створюючи десерт, який не шкодить здоров’ю вашого серця.

Автори зазначають, що холестерин відіграє вирішальну роль у багатьох функціях організму, включаючи побудову клітинних мембран, вироблення гормонів і допомогу в перетравленні їжі через утворення жовчі.

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"І хоча існує багато джерел харчового холестерину, таких як м’ясо, молочні продукти та яйця, продукти, що містять харчовий холестерин, безпосередньо не підвищують рівень холестерину в крові. Натомість продукти з великою кількістю насичених жирів відіграють більш значну роль у підвищенні рівня холестерину в крові", - йдеться у статті.

Хоча холестерин необхідний для здоров’я, його надлишок у крові може призвести до накопичення бляшок в артеріях, збільшуючи ризик серцевих захворювань та інсульту. Холестерин переміщується кров’ю у двох формах: ліпопротеїни низької щільності (ЛПНЩ), які часто називають "поганим" холестерином, і ліпопротеїни високої щільності (ЛПВЩ), відомі як "хороший" холестерин.

Якщо ви намагаєтеся контролювати рівень холестерину, експерти погоджуються, що найкращим десертом є цей кремовий шоколадний пудинг. Приготований із темного шоколаду та авокадо, двох продуктів, що знижують рівень холестерину, цей десерт не тільки смачний, але й наповнений корисними для серця поживними речовинами.

Темний шоколад багатий антиоксидантами, зокрема флавоноїдами. Ці антиоксиданти допомагають зменшити запалення та підтримують здоров’я кровоносних судин, зменшуючи ризик утворення бляшок, каже зареєстрований дієтолог і власник Brannon in Balance Бреннон Блаунт:

"Дослідження показують, що антиоксиданти можуть допомогти організму позбутися вільних радикалів, зрештою знижуючи рівень холестерину".

Авокадо здебільшого складається з ненасичених жирів, які також корисні для здоров’я серця. Зареєстрований дієтолог і власник Vida Nutrition Consultin Кристал Ороччо каже, що корисні жири, що містяться в горіхах, насінні, оливковій олії та авокадо, знижують "поганий" холестерин і, отже, допомагають знизити ризик серцевих захворювань та інсульту".

"Авокадо не тільки містить ці корисні мононенасичені жири, але також є хорошим джерелом клітковини, яка також допомагає знизити рівень холестерину ЛПНЩ", - стверджує експерт.

Автори підуреслююьт, що цей десерт містить набагато менше цукру, ніж більшість магазинних шоколадних пудингів. Посипте його горіхами, щоб отримати додаткову дозу клітковини та корисних для серця жирів, щоб зробити його ідеальним десертом для підтримки рівня холестерину.

Окрім насолоди цим корисним для серця десертом, існує кілька змін у дієті та способі життя, які можуть ефективно знизити рівень холестерину. Ось кілька інших простих стратегій, які варто застосувати.

Їжте більше клітковини

Щоденне вживання великої кількості клітковини може допомогти знизити рівень холестерину. Клітковина міститься у фруктах, овочах, бобових, кукурудзяних пластіівцях і цільнозернових.

Віддайте перевагу ненасиченим жирам

Хоча насичені жири можуть бути частиною корисної для серця дієти, дієтологи радять обмежити їхнє споживання. Замініть деякі джерела насичених жирів (наприклад, упаковані закуски, червоне м’ясо та знежирені молочні продукти) ненасиченими жирами, такими як ті, що містяться в оливковій олії, авокадо та горіхах.

Надавайте перевагу необробленим продуктам

Необроблені продукти, як-от фрукти, овочі, цільні зерна та нежирні білки, мають природний низький вміст насичених жирів і не містять доданого цукру та транс-жирів. Навпаки, багато ультраоброблених продуктів часто містять форми доданого цукру, насичених жирів і натрію, які можуть підвищити рівень поганого холестерину.

Регулярно займайтеся спортом

Фізична активність допомагає знизити рівень холестерину ЛПНЩ. Не хвилюйтеся: будь-яка доступна форма руху є хорошим рухом. Принаймні 30 хвилин на день приблизно п’ять разів на тиждень приділяйте спортивним вправам - таким, як ходьба, йога або їзда на велосипеді.

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