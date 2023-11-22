Часто ці моменти на стільки завуальовані, що багато хто на них не звертає навіть ніякої уваги.

Поряд з явними ознаками того, що комусь не можна довіряти, існують ще й приховані, які можна легко випустити з уваги.

Фахівці відзначили, що невеликі вчинки людини можуть багато розповісти про надійність або її відсутність, пише Hackspirit. В цілому вони назвали 15 тонких моделей поведінки, які можуть вказувати на те, що хтось не на стільки заслуговує довіри, як здається.

1. Вони завжди "ідеальні". Якщо хтось ніколи не визнає недоліків чи помилок, це ознака того, що він не чесний. Ця людина намагається створити бездоганний імідж, щоб завоювати вашу довіру, приховуючи при цьому справжні наміри.

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2. Вони ніколи не дивляться в очі. Якщо хтось завжди уникає зорового контакту під час розмови, це може бути ознакою того, що він намагається щось приховати. Відсутність зорового контакту вказує на дискомфорт, нервозність або страх бути спійманим на брехні.

3. Вони діляться занадто багато чим і занадто рано. Хоча обмін особистою інформацією може допомогти встановити зв'язок, той, хто занадто швидко ділиться нею, може бути не таким надійним, як здається.

Може здатися, що вони відкриті та чесні, але це може бути тактикою, яка змусить вас втратити пильність. Вони намагаються створити швидкий зв'язок, щоб ви відчували себе особливими та завоювати вашу довіру.

4. Їхні історії часто змінюються. Яскравою ознакою того, що людина не заслуговує довіри, є непослідовність в її розповідях. Якщо ви помітили, що деталі історій людини часто змінюються, це може бути тому, що вона вигадує.

5. Вони завжди грають роль жертви. Якщо хтось завжди зображує себе жертвою в будь-якій ситуації, це може бути ознакою того, що людині не можна довіряти. Уникаючи відповідальності та звинувачуючи інших, вона демонструєь відсутність відповідальності та чесності.

6. Їм важко виконати обіцянки. Коли хтось постійно порушує свої обіцянки, це підриває довіру, яку ви їм надаєте. Справа не в розмірі обіцянки; мова йде про надійність людини, яка це робить.

7. Їм не вистачає співчуття. Довіра будується на взаєморозумінні і турботі. Якщо людина постійно виявляє відсутність емпатії до інших, це може сигналізувати про відсутність довіри.

8. Вони швидко зляться. Довіра передбачає почуття безпеки і той, хто швидко злиться, може зруйнувати це почуття безпеки. Якщо ви виявите, що людина спалахує через незначні проблеми або реагує агресивно, це може бути ознакою глибшої нестабільності.

9. У них є ретельно приховані секрети. Коли хтось надмірно секретний до такої міри, що ви дуже мало знаєте про його минуле, сім'ю, друзів або навіть про повсякденне життя, це може викликати занепокоєння.

10. Вони багато пліткують. Якщо вони говорять з вами про інших, швидше за все, вони говорять про вас з іншими.

11. Вони непослідовні.

12. Вони швидко звинувачують. Це людина, яка захищає себе від правди, і це не та людина, на яку можна розраховувати, коли справи йдуть погано.

Тих, хто швидко звинувачує інших і уникає відповідальності за свої дії, часто вважають менш надійними.

13. Вони процвітають у драмі. Існує велика різниця між подоланням життєвих проблем та активним створенням непотрібної драми. Якщо хтось, здається, постійно перебуває в центрі конфліктів або постійно має нового ворога чи історію образи, це може бути не випадково. Вони можуть створювати ці сценарії як засіб контролю або маніпулювання ситуаціями або навіть привертати увагу та співпереживання до себе.

14. Вони часто брешуть про дрібниці. Якщо хтось часто бреше про дрібні, здавалося б, незначні речі, це може бути ознакою більш серйозних проблем з чесністю. Ви можете відмахнутися від цієї маленької брехні, адже яка різниця, якщо вони збрехали про свої плани на вихідні? Але реальність така, що ця "біла брехня" може з часом підірвати довіру. Якщо хтось не може бути чесним щодо дрібниць, як можна довірити йому великі справи?

15. Вони беруть більше, ніж віддають. Якщо хтось постійно бере більше, ніж дає – будь то час, ресурси чи емоційна підтримка – це може свідчити про їх ненадійність.

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