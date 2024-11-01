Чи варто купувати перепелині яйця через їхні поживні властивості.

Курячі яйця є найпоширенішими в раціоні людей. Втім, існують інші варіанти - індичі, гусячі, качині та перепелині яйця. Останні в деяких країнах вважаються делікатесом, пише HealthDigest.

Чи перепелині яйця поживніші за курячі? За словами зареєстрованої дієтологині у Top Nutrition Coaching Кортні Пелітери, перепелині яйця містять на 2 мг більше заліза на 100 г порції, ніж курячі, і менше ніж на 1 мікрограм більше вітаміну B12". При цьому у перепелиних яйцях також більше рибофлавіну (вітамін В2) і трохи більше амінокислот ізолейцину і триптофану:

"Порівнюючи ці яйця, вони безперечно можуть бути взаємозамінними, якщо дивитися на загальну дієту та користь для здоров’я".

Водночас, за словами дієтологині є нюанс: оскільки перепелині яйця набагато менші за курячі, вам потрібно з’їсти чотири перепелині яйця, щоб отримати поживний еквівалент одного курячого яйця.

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Порівняння перепелиних яєць з курячими

Перепелине яйце зазвичай важить близько 9 грамів порівняно з 50 грамами великого курячого яйця. Це маленьке яйце також містить 14 калорій і 1,2 грама білка. Вживання чотирьох перепелиних яєць забезпечує поживність, подібну до одного курячого яйця. Чотири перепелиних яйця містять 57 калорій, і обидва типи яєць мають однакову кількість жиру та насичених жирів. У курячому яйці трохи більше білка і набагато більше холіну, ніж у перепелиному.

Експертка стверджує, що курячі яйця добре відомі своїми 182 міліграмами холестерину. Якщо ви з’їсте 4 перепелиних яйця через їх поживну цінність, ви отримаєте 304 міліграми холестерину. При цьому високий рівень холестерину в перепелиних яйцях пояснюється насиченим поживними речовинами жовтком.

"Співвідношення жовтка до білка в перепелиних яйцях набагато вище, ніж у курячих. Простіше кажучи, перепелине яйце буде більш жовтковим", - каже Пелітера.

Як можна насолодитися перепелиними яйцями

Якщо ціна на перепелині яйця відповідає вашому бюджету, їх варто спробувати.

"Перепелині яйця відомі тим, що мають більш вершкову консистенцію, ніж курячі, що робить їх справді чудовими в рецептах, де зазвичай використовують курячі яйця. Наприклад, ви можете приготувати смачну фрітату на сніданок зі свіжими овочами або тако на сніданок з перепелиними яйцями", - рекомендує дієтологиня.

Водночас, за її словами, все ж варто зважати на високий рівень холестерину в перепелиних яйцях. Так, Американська кардіологічна асоціація пропонує підтримувати низький рівень холестерину в їжі, приділяючи пильну увагу загальному раціону.

"Це означає, що ми повинні дивитися на дієту в цілому: чи їм я ці яйця з іншими продуктами з високим вмістом жиру? Чи досягаю я своєї мети - 2 порції овочів і 1,5 порції фруктів на день? Чи отримую я у своєму раціоні продукти з високим вмістом клітковини?" - каже Пелітера.

Вона пропонує поєднувати перепелині яйця з цільнозерновими тостами та сумішшю ягід для довершення вашої страви.

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