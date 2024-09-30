Скільки дитинчат може мати тварина, залежить від багатьох факторів.

На нашій планеті є мільйони видів тварин, і кожна має свою репродуктивну стратегію, яка еволюціонувала відповідно до її конкретних потреб. Але який вид може мати найбільше дітей за один раз? Про це розповідає Live Science.

За словами іхтіолога та дослідника риб з Гавайського університету в Маноа Кетлін Коул, багато потенційних факторів "можуть вплинути на сценарій": по-перше, це залежить від того, як ви кількісно оцінюєте потомство.

"Якщо ви визначаєте потомство за кількістю гамет або незаплідненої яйцеклітини та сперматозоїдів, вироблених одночасно, риби дійсно мають це", - сказала Коул.

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За її словами, щоб вивільнити незапліднені яйця, потрібно менше енергії, ніж щоб відкласти їх після запліднення, тому тварини, які нерестяться або викидають у воду незапліднені яйця та сперму, часто мають більше яєць, ніж незапліднені.

Видання зазначає, що в яєчниках океанічної місяць-риби (Mola mola) одночасно міститься до 300 мільйонів яєць. Однак, оскільки яйця запліднюються поза тілом самки, неможливо знати, скільки з цих яєць стане життєздатним потомством:

"З точки зору запліднених яєць за один прийом, соціальні комахи отримують перемогу. Деякі види мурах, як-от африканські мурахи-водії (Dorylus wilverthi), можуть відкладати від 3 до 4 мільйонів яєць приблизно за місяць".

При цьому серед птахів такі мисливські види, як сіра куріпка (Perdix perdix), є одними з найвищих яйцекладок, з 22 яйцями в кладці. Що стосується живонародження, батьки морських коників можуть народжувати до 2000 живих дитинчат одночасно, яких вони виходжують і підтримують через плаценту у своїй сумці.

Отруйні гадюки, відомі як листкові гадюки (Bitis arietans), є головним претендентом на наземних живородячих. За одну вагітність самка-рекордсмен народила живими 156 повністю розвинених змій.

"Вони схожі на гігантські сосиски. Вони можуть народити багато немовлят", — сказав Алекс Пайрон, еволюційний біолог з Університету Джорджа Вашингтона у Вашингтоні.

Чому у цих тварин так багато дитинчат, тоді як у таких тварин, як слони та кити, зазвичай лише по одному дитинчату? Одним із факторів, що впливає на розмір посліду, є тривалість життя. Короткоживучі тварини, які не доживуть до зростання свого потомства, як правило, матимуть більше потомства одразу, каже Коул:

"Вони не можуть сидіти і крутитися біля немовлят. Вони повинні швидко залишити своє потомство".

Зазначається, що такі види, як кажани, які мають бути легкими, щоб літати та носити своїх дитинчат у повітрі, зазвичай можуть піклуватися лише про одне дитинча за раз. А тварини, які доглядають за своїми дитинчатами після народження, як правило, матимуть менше нащадків через більші витрати енергії та ресурсів, необхідні для вирощування кожного з них.

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