Хом'яки відіграють важливу роль у відновленні степової екосистеми / фото Rewilding Ukraine

До Тарутинського степу (Одеська область) випустили хом’яків, що занесені до Червоної книги України, - вони відіграють важливу роль у відновленні природних процесів степової екосистеми та приваблять туристів. Про це УНІАН повідомила представник природоохоронної організації Rewilding Ukraine Катерина Куракіна.

За її словами, 13 звіриків щойно випущені до степу у рамках спеціальної програми, яку Rewilding Ukraine здійснює разом з Центром відновлення та реінтродукції рідкісних гризунів Київського зоопарку.

"Серед 13 тварин - 6 хлопчиків та 7 дівчаток. Народилися звірики у 2023-му та 2024 роках", - уточнила вона.   

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За словами Куракіної, ці маленькі гризуни відіграють важливу роль у відновленні природних процесів степової екосистеми.

В організації розповіли, що новоприбулих хом'яків випустили у два великих акліматизаційних вольєри, де для них створили кілька штучних нір. Спеціально сконструйовані стінки не дозволяють хижакам підривати їх ззовні, а для захисту хом’яків від хижих птахів вольєри покриті сіткою. Через кілька тижнів вольєри відкриють та випустять тварин у дику природу. Після випуску за хом’яками спостерігатимуть, щоб переконатися, що вони добре адаптуються до нової домівки.

Дикі хом'яки відрізняються від домашніх / фото Rewilding Ukraine

Як уточнила Куракіна, це вже третій випуск програми реінтродукції, яка має на меті створити процвітаючу популяцію хом’яка в Тарутинському степу. Попередні випуски хом’яків у степ відбулися у 2022 році - 15 звіриків, та ще декілька було переселено у 2023 році.

У порівнянні з домашніми улюбленцями, дикі хом’яки є досить великими - можуть досягати 30 см в довжину і важити понад 500 г. Переважну більшість часу вони проводять під землею в норах, виходячи звідти лише на світанку та ввечері, щоб поїсти, харчуються вони переважно рослинами.

Через війну було втрачено багато ділянок степу та луків / фото Rewilding Ukraine

Як запевняють у Rewilding Ukraine, у Тарутинському степу хом’яки допоможуть розсіювати насіння, а їхні нори створюватимуть середовище існування для багатьох інших видів тварин і підвищуватимуть родючість ґрунту. Самі гризуни є важливою здобиччю для ряду птахів і ссавців. Вони також допоможуть залучити туристів і сприятимуть розвитку економіки на основі природи в цьому регіоні.

Гризуни також зможуть привабити туристів / фото Rewilding Ukraine

Відзначається, що колись хом’як населяв степи та лісостепи по всій Європі, мешкав на більшій частині території України. Але сьогодні він майже зник у природі внаслідок перетворення його природних оселищ, забруднення навколишнього середовища та його цілеспрямованого винищення як шкідника сільського господарства. У 2009 році вид був занесений до Червоної книги України, він також має статус виду на межі зникнення у Червоному списку Міжнародного союзу охорони природи (IUCN).

"Триваюча війна в Україні призвела до втрати та деградації багатьох ділянок степу та луків в країні, що становить додаткову загрозу для хом’яків. У ці темні для країни часи Тарутинський степ, який розташований далеко від зони конфлікту, може стати притулком для хом’яків та інших диких тварин і може допомогти у післявоєнних зусиллях із відновлення природи", - наголосили в організації.

Тарутинський степ на Одещині - останні новини

Нагадаємо, екологи намагаються відновити популяції тварин, що колись мешкали, зокрема у Тарутинському степу на Одещині. Цей степ площею 5200 гектарів є одним з останніх добре збережених ділянок степу в Україні та Європі, характеризується широкими трав’янистими рівнинами.

Тут мешкає широкий спектр видів флори та фауни, багато з яких знаходяться під загрозою зникнення. Нещодавно екологам вдалося зафіксувати епізоди таємничого життя степових бабаків, яких нещодавно випустили у заповідний степ для відновлення популяції в регіоні.

Фотопастки встановили біля колонії звірків, тварини, що попали в об’єктиви, встигли показати різні прояви життя - кохання, сімейні стосунки, грайливі бійки, відпочинок та вартування біля нір. Ці 18 бабаків (дві групи) випущено у степ для відновлення їхньої популяції в регіоні.

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