Серед 13 тварин - шість хлопчиків та сім дівчаток.

До Тарутинського степу (Одеська область) випустили хом’яків, що занесені до Червоної книги України, - вони відіграють важливу роль у відновленні природних процесів степової екосистеми та приваблять туристів. Про це УНІАН повідомила представник природоохоронної організації Rewilding Ukraine Катерина Куракіна.

За її словами, 13 звіриків щойно випущені до степу у рамках спеціальної програми, яку Rewilding Ukraine здійснює разом з Центром відновлення та реінтродукції рідкісних гризунів Київського зоопарку.

"Серед 13 тварин - 6 хлопчиків та 7 дівчаток. Народилися звірики у 2023-му та 2024 роках", - уточнила вона.

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За словами Куракіної, ці маленькі гризуни відіграють важливу роль у відновленні природних процесів степової екосистеми.

В організації розповіли, що новоприбулих хом'яків випустили у два великих акліматизаційних вольєри, де для них створили кілька штучних нір. Спеціально сконструйовані стінки не дозволяють хижакам підривати їх ззовні, а для захисту хом’яків від хижих птахів вольєри покриті сіткою. Через кілька тижнів вольєри відкриють та випустять тварин у дику природу. Після випуску за хом’яками спостерігатимуть, щоб переконатися, що вони добре адаптуються до нової домівки.

Як уточнила Куракіна, це вже третій випуск програми реінтродукції, яка має на меті створити процвітаючу популяцію хом’яка в Тарутинському степу. Попередні випуски хом’яків у степ відбулися у 2022 році - 15 звіриків, та ще декілька було переселено у 2023 році.

У порівнянні з домашніми улюбленцями, дикі хом’яки є досить великими - можуть досягати 30 см в довжину і важити понад 500 г. Переважну більшість часу вони проводять під землею в норах, виходячи звідти лише на світанку та ввечері, щоб поїсти, харчуються вони переважно рослинами.

Як запевняють у Rewilding Ukraine, у Тарутинському степу хом’яки допоможуть розсіювати насіння, а їхні нори створюватимуть середовище існування для багатьох інших видів тварин і підвищуватимуть родючість ґрунту. Самі гризуни є важливою здобиччю для ряду птахів і ссавців. Вони також допоможуть залучити туристів і сприятимуть розвитку економіки на основі природи в цьому регіоні.

Відзначається, що колись хом’як населяв степи та лісостепи по всій Європі, мешкав на більшій частині території України. Але сьогодні він майже зник у природі внаслідок перетворення його природних оселищ, забруднення навколишнього середовища та його цілеспрямованого винищення як шкідника сільського господарства. У 2009 році вид був занесений до Червоної книги України, він також має статус виду на межі зникнення у Червоному списку Міжнародного союзу охорони природи (IUCN).

"Триваюча війна в Україні призвела до втрати та деградації багатьох ділянок степу та луків в країні, що становить додаткову загрозу для хом’яків. У ці темні для країни часи Тарутинський степ, який розташований далеко від зони конфлікту, може стати притулком для хом’яків та інших диких тварин і може допомогти у післявоєнних зусиллях із відновлення природи", - наголосили в організації.

Тарутинський степ на Одещині - останні новини

Нагадаємо, екологи намагаються відновити популяції тварин, що колись мешкали, зокрема у Тарутинському степу на Одещині. Цей степ площею 5200 гектарів є одним з останніх добре збережених ділянок степу в Україні та Європі, характеризується широкими трав’янистими рівнинами.

Тут мешкає широкий спектр видів флори та фауни, багато з яких знаходяться під загрозою зникнення. Нещодавно екологам вдалося зафіксувати епізоди таємничого життя степових бабаків, яких нещодавно випустили у заповідний степ для відновлення популяції в регіоні.

Фотопастки встановили біля колонії звірків, тварини, що попали в об’єктиви, встигли показати різні прояви життя - кохання, сімейні стосунки, грайливі бійки, відпочинок та вартування біля нір. Ці 18 бабаків (дві групи) випущено у степ для відновлення їхньої популяції в регіоні.

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