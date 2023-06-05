Епідемія коронавірусу дала несподівані наслідки в Японії.

За час коронавірусної пандемії японці настільки звикли носити маски, що деяким з них тепер потрібні спеціальні курси, які допомагають відновити втрачений навик посміхатися. Про це пише Sky News.

Видання зазначає, що ще до пандемії багато японців активно користувалися медичними масками в періоди сезонного грипу та сезонної алергії. Коли носіння масок стало обов'язковим, слухняні японці зовсім припинили виходити на вулицю без маски, що тривало більше трьох років.

Коли уряд нарешті скасував рекомендацію носити маски в березні, деякі японці зрозуміли, що забули, як обійтися без цього аксесуара. Тепер в країні стали дуже популярні послуги "інструктора з посмішки", що для японської культури показної ввічливості і доброзичливості виявилося дуже важливо.

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Подібними послугами користуються в основному молоді люди, яких інструктор вчить розтягувати куточки рота пальцями, стоячи перед дзеркалом. Один такий урок коштує 7700 ієн (майже 55 доларів, або трохи більше 2 тисяч гривень).

Інструктор з посмішок Кейко Кавано зазначає, що японці менш схильні посміхатися, ніж люди на Заході, це тенденція, яка лише погіршилася через необхідність носіння масок.

"Я думаю, що людям все більше потрібно посміхатися. У культурному плані посмішка означає, що я не тримаю в руках пістолет і не представляю для вас загрози", — заявила вона.

Проведене в травні опитування показало, що 55% японців продовжують носити маски так само часто, як і в період пандемії, попри скасування карантинних вимог. Ще 8% навпаки зовсім перестали носити маски. Решта - носять їх час від часу.

Слід зазначити, що уроки посмішок - це не новомодний винахід. Подібні послуги існують в Японії вже багато років, але тепер отримали додаткову популярність.

Епідемія коронавірусу - останні новини

11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно оголосила про початок пандемії коронавірусу у світі. Через три з гаком роки, 5 травня 2023 року, ВОЗ заявила про завершення пандемії, хоча на практиці багато країн почали скасовувати карантинні обмеження ще взимку-навесні.

Станом на середину травня офіційно підтверджена кількість смертей від коронавірусу становила трохи більше 6,9 мільйона людей у всьому світі. Однак фактична цифра набагато більша, оскільки далеко не всі смерті потрапили в офіційну статистику з різних причин. Оціночне число жертв пандемії - від 17 до 30 мільйонів у всьому світі.

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