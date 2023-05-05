Напередодні таку рекомендацію дали експерти комітету організації з надзвичайних ситуацій.

У п'ятницю, 5 травня, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила про скасування статусу пандемії коронавірусу COVID-19.

Про це заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус під час брифінгу. За його словами, комітет організації з надзвичайних ситуацій рекомендував йому оголосити про припинення глобальної надзвичайної ситуації у галузі охорони здоров’я. Він прийняв цю пропозицію.

"З великою надією я оголошую, що COVID-19 закінчився як глобальна надзвичайна ситуація у сфері охорони здоров'я", - зазначив він.

Водночас Гебреєсус наголосив, що, попри скасування надзвичайної ситуації, COVID-19 не зник повністю.

"Минулого тижня від COVID-19 кожні три хвилини помирала людина - це лише смерті, про які нам відомо. Просто зараз тисячі людей по всьому світу борються з хворобою в реанімації, мільйони живуть із виснажливими наслідками COVID-19. Вірус нікуди не зникне. Він досі вбиває та мутує. Досі існує ризик появи нових варіантів, що викликають спалах захворювань і смертей", - наголосив він.

Пандемія коронавірусу COVID-19

На початку 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про пандемію COVID-19. Її викликав мутований коронавірус SARS-CoV-2.

За кілька місяців вчені винайшли вакцину проти коронавірусу. Масова вакцинація зупинила його поширення.

За останніми даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонсахопкінса, з початку пандемії у світі COVID-19 заразилися понад 687,5 млн людей. млн 610 тис. осіб, померли понад 6 млн 869 тис. людей.

В Україні COVID-19 був виявлений у більш ніж 5,5 млн людей, померли понад 112 тис. З початку повномасштабної війни реальну статистику вести важко.

Наприкінці січня 2023 року генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус, комітет ВООЗ з надзвичайних ситуацій дійшов висновку, що пандемія COVID - 19 все ще викликає надзвичайну стурбованість і становить небезпеку для населення Землі.

У лютому в ВООЗ визнали, що розслідування походження COVID-19 зайшло в глухий кут і закликали Китай поділитися даними про хворобу, особливо щодо початкових стадій її поширення.

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