Україна не веде публічну статистику жертв з початку повномасштабного вторгнення, але МОЗ вперше назвав кількість померлих.

COVID-19 більше не є надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я міжнародного значення. На тлі цієї новини Міністерство охорони здоров'я оприлюднило актуальну статистику захворювання в Україні.

Як зазначили в МОЗ, сьогоднішнє рішення ВООЗ щодо скасування статусу пандемії COVID-19 не означає, що коронавірус перестав бути загрозою, це лише свідчення того, що вакцинація населення у світі дала свої результати і завдяки цьому вдалося знизити кількість госпіталізацій та смертності внаслідок хвороби.

Водночас Комітет оголосив про публікацію Стратегічного плану готовності та реагування на COVID-19 на 2023-2025 роки, який покликаний спрямовувати країни у переході до довгострокового лікування COVID-19. У ході цього переходу державам-учасницям рекомендується продовжувати наслідувати випущені тимчасові рекомендації.

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"Від початку пандемії в Україні було виявлено понад 5,5 млн випадків захворювання (із них майже 416 тис. – серед дітей). Внаслідок хвороби померло 112 268 людей (із них 89 – діти, 1256 – медичні працівники)", - зазначили в МОЗ.

Скасування статусу пандемії COVID-19

У п'ятницю, 5 травня, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила про скасування статусу пандемії коронавірусу COVID-19.

Нагадаємо, що на початку 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про пандемію COVID-19. Її викликав мутований коронавірус SARS-CoV-2.

Наприкінці січня 2023 року генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус, комітет ВООЗ з надзвичайних ситуацій дійшов висновку, що пандемія COVID - 19 все ще викликає надзвичайну стурбованість і становить небезпеку для населення Землі.

У лютому в ВООЗ визнали, що розслідування походження COVID-19 зайшло в глухий кут і закликали Китай поділитися даними про хворобу, особливо щодо початкових стадій її поширення.

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