Католицька єпархія принесла вибачення за його слова.

У Сицилії єпископ розповів дітям, що Санта Клауса не існує.

Про це повідомляє The Guardian.

Священнослужитель Антоніо Стальяно виступав перед дітьми і заявив, що Санта Клаус не справжній, а його костюм придумала Coca-Cola для рекламного ролика. У батьків дітей були не в захваті і звинуватили єпископа в руйнуванні сімейних традицій і позбавленні дітей свята.

Пізніше єпархія комуни Ното вибачилася за його слова.

У церкві зазначили, що священик намагався нагадати дітям про справжнє значення свята і розповісти історію Миколи Чудотворця, який є прообразом Санта Клауса. Також там запевнили, що церква "не хоче перешкодити проводити дітям Різдво і мріяти", але сподівається, що з цієї ситуації будуть зроблені й інші висновки.

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"Санта Клаус символізує, як важливо бути щедрим і готовим поділитися з ближнім. Але якщо цей символ втрачається, а образ Санти починає асоціюватися з одним лише споживанням і бажанням купувати все більше і більше, потрібно переосмислити цей символ", - сказали в єпархії.

Як повідомляв УНІАН, до Івано-Франківського міського суду притягнув до адміністративної відповідальності священика УГКЦ за торгівлю капустою у невстановленому місці.

Автор: Олег Давигора