У резиденції Санти вже заявили, що готові приймати щеплених гостей, які не їздили в Африку.

Новий штам коронавірусу "Омікрон" налякав адміністрацію резиденції Санта Клауса у фінській Лапландії. В результаті приймати будуть тільки повністю вакцинованих гостей.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У цьому році ряд країн у світі вже потроху вводять туристичні обмеження, а в ВООЗ рекомендує людям від 60 років не планувати ніяких поїздок.

Читайте такожМісія" врятувати Різдво": вісім регіонів Іспанії закручують карантинні гайкиДо пандемії в грудні в Лапландії налічувалося понад 60 тисяч відвідувачів. Минулого року приїхало всього близько 10 тисяч, а збитки через це склали 1,7 мільйона євро.

Які збитки будуть цього року ще не знають, але готові відкрити свої двері для гостей, які пройшли повний курс вакцинації. Водночас для туристів, які в останні два тижні побували в африканських країнах, в'їзд до Фінляндії заборонений навіть при наявності щеплень.

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30 листопада у столиці США Вашингтоні до новорічних свят вже прикрасили офіційну резиденцію президента країни. За традицією, це зробила перша леді США Джил Байден за допомогою сотні волонтерів.

Центральною ялинкою Білого дому стала п'ятиметрова ялиця в Овальному кабінеті, робочій кімнаті президента США. На головній ялинці резиденції красуються білі голуби та стрічки з назвами американських штатів.

1 грудня загорілася різдвяними вогнями головна ялинка Нью-Йорка. На неї прийшли подивитися сотні глядачів.

Крім того, сезон різдвяних ярмарків почнеться по-різному в містах Європи. Одна з найдавніших і найбільших європейських ярмарків вже відкрилася у французькому Страсбурзі, який ще називають столицею Різдва. Однак пускають туди лише з COVID-сертифікатом і маскою. Однак у багатьох німецьких містах різдвяні ярмарки скасували через карантинні обмеження. Закриті вони та в Чехії, а також і в Словаччині та Австрії, які ввели повний локдаун.

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Автор: Анастасія Горбачова