Відповідач у справі повністю визнав свою вину і зазначив, що щиро кається у вчиненому правопорушенні.

Івано-Франківський міський суд притягнув до адміністративної відповідальності священника УГКЦ за торгівлю капустою у невстановленому місці.

Про це повідомляє Курс.

Священник постав перед судом через торгівлю капустою у невстановленому місці - поблизу будинку №32 на вулиці Молодіжній.

Читайте також"Опікове" селфі: в Одесі підліток серйозно постраждав на залізниціВідповідач у справі повністю визнав свою вину і зазначив, що щиро кається у вчиненому правопорушенні.

Суд визнав його винним та оштрафував на 51 гривню без конфіскації овочів. Крім того, священник повинен оплатити 454 грн судового збору.

Як повідомляв УНІАН, Малиновський районний суд Одеси засудив обвинуваченого у крадіжці чоловіка до умовного терміну, а також зловмисник має збагатитися духовно. Він зобов'язаний прочитати твір Льва Толстого та вірш Івана Франка.

У жовтні суддя цього ж суду Олександр Гарський засудив двох фігурантів справи про крадіжку до умовного терміну, а також прочитання книг Марка Твена, Джека Лондона і віршів Тараса Шевченка. Це стало прецедентом у судовій практиці України.

Тоді в інтерв'ю УНІАН суддя Олександр Гарський розповів, чому засудив двох хлопців, які трапилися на крадіжці магнітоли, до примусового читання, про осіб, які такого покарання не заслуговують, а також про свої улюблені книги.

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Автор: Марта Гичко