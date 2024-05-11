Якщо ви не читаєте умови користування цифровими послугами, можливо, ви втрачаєте певні бонуси.

Кожен з нас знає, що потрібно завжди уважно читати умови будь-якої угоди, яку ви підписуєте, щоб не потрапити в халепу. На жаль, більшість людей цього не роблять, особливо коли йдеться про згоду на користування цифровими послугами, зокрема в інтернеті.

Британська некомерційна організація Tax Policy Associates, яка займається питаннями оподаткування, провела експеримент, який наочно довів вищенаведений тезіс. У лютому компанія додала в умови користування сайтом один рядок, аби перевірити, чи справді люди читають умовний "дрібний шрифт".

"Цей веб-сайт використовує кукі, тож він запам’ятає ваше ім’я, якщо ви залишите коментар. Ви можете відхилити їх, якщо бажаєте. Ми надішлемо пляшку хорошого вина першому, хто прочитає це. Ми не співпрацюємо із жодними рекламодавцями", – йшлося в одному з абзаців умов користування сайтом.

Відео дня

9 травня засновник організації Ден Нідл повідомив у соцмережі Х, що лише зараз вони отримали запит на обіцяну пляшку вина – через три місяці після того, як таку обіцянку помістили в умови користування сайтом.

У коментарі BBC, пан Нідл розповів, що навіть в даному випадку не йшлося про сумлінного користувача сайту, який вирішив прочитати "дрібний шрифт". Людина, яка помітила обіцянку пляшки вина, насправді писала текст умов користування для свого власного сайту і вирішила просто скопіювати чужий текст - вибір впав на текст з сайту Tax Policy Associates.

Пан Нідл сказав, що робить подібний трюк не вперше. Два роки тому він проводив аналогічний експеримент, і тоді минуло чотири місяці, поки хтось помітив "зайве" речення в умовах користування сайтом.

За словами Нідла сам експеримент був його "дитячим протестом" проти вимог британського законодавства, яке зобов’язує власників сайтів розміщувати на них розділ з політикою конфіденційності, "який ніхто не читає".

"Кожна маленька кав’ярня повинна мати політику конфіденційності на своєму веб-сайті, це божевілля. Це гроші, які витрачаються даремно", – обурюється чоловік.

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