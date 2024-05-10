Китайські соцмережі вибухнули хвилею обурення.

Зоопарк міста Тайчжоу (провінція Цзянсу, східний Китай) зазнав нищівної критики після того, як спробував виставити у вольєрі собак, пофарьованих під ведмедів виду велика панда. Про це повідомляє англомовне китайське видання The Global Times.

Нова виставка відкрилася 1 травня і пропонувала відвідувачам побачити "собак-панд", заплативши за вхід до зоопарку стандартну плату у 20 юанів (2,77 долара) з людини.

Але відвідувачі швидко зметикували, що посаджені до вольєрів тварини є звичайними собаками породи чау-чау – просто пофарбованими під панд.

Співробітник зоопарку сказав журналістам, що адміністрація закладу не вважає свої дії шахрайством.

"Це лише нова експозиція, яку ми пропонуємо відвідувачам. Ми не беремо жодної додаткової плати. Напис із зображенням собак чау-чау правильний і точно описує, що вони собою являють, тому ми не обманюємо наших відвідувачів", — заявив продавець квитків.

Зоопарк підтвердив, що вони пофарбували собак чау-чау так, аби зробити їх схожими на ведмедів виду велика панда. Це було зроблено для того, щоб "заповнити прогалину", оскільки в зоопарку просто немає справжніх великих панд.

Однак такий маркетинговий хід викликав бурхливе обговорення серед китайських користувачів мережі. Відвідувачі зоопарку кажуть, що підступний маркетинговий хід насправді спровокував неабиякий ажіотаж. Але, коли люди бачили цих тварин, вони відчували розчарування.

Скандали із китайськими зоопарками

Як писав УНІАН, китайські зоопарки часто зазнають критики через "фальсифікацію" екзотичних тварин. В минулому вже спалахували скандали, коли вовки або африканські коти у вольєрах були підозріло схожими на підстрижених собак певних порід.

А торік мережу "розірвало" відео дивного ведмедя в зоопарку міста Ханчжоу. Тварина підозріло нагадувала людину у костюмі ведмедя.

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