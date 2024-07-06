Вони отримали вже тисячі запитів від зацікавлених людей.

Містечко Йотене у центральній Швеції розпродає 29 земельних ділянок за ціною від 1 крони (9 центів) за квадратний метр.

Як пише CNN, у місті живе всього 5 тисяч людей, воно розташоване на березі найбільшого озера Скандинавії під назвою Венерн. Мер міста Йохан Менссон розповів, що вони влаштували "розпродаж" через економічний спад та скорочення сільського населення.

"Ринок житла в нашому регіоні та Швеції в цілому зараз дуже повільно розвивається через високі відсоткові ставки та невелику рецесію, тому ми хотіли зробити ін'єкцію в ринок. Ми також спостерігаємо низький рівень народжуваності та старіння населення", - пояснив він. Відео дня

На продаж виставили землю, яка була на ринку дуже багато років. З травня з ними зв'язалися близько 30 зацікавлених покупців, четверо з них вже придбали ділянки розміром 700-1200 квадратних метрів. Єдина вимога - будівництво будинку має розпочатися протягом двох років з моменту купівлі ділянки.

"Це стало вірусним, і ми отримали тисячі і тисячі запитів на нашу телефонну станцію. У нас є дві людини на телефонній станції в мерії, і вони дуже спітніли за останні кілька днів. Ми фактично перебуваємо в кризовому режимі", - додав міський голова.

Їм довелося призупинити процес торгів до початку серпня, щоб вирішити, як діяти далі. У статті зазначається, що за землю, скоріш за все, будуть проведені торги. Поки що її може придбати будь-хто, однак ці правила можуть переглянути.

Нерухомість в інших країнах

Раніше УНІАН публікував список країн, в яких можна знайті відносно недорогі квартири та будинки. Серед них - Іспанія, Франція та Японія.

Мова йде про певні програми чи ініціативи місцевої влади, яка хоче залучити до населеного пукнту більше людей.

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