Передбачається, що нові правила набудуть чинності 1 листопада.

Уряд Швеції хоче полегшити життя біженцям з України, давши можливість швидше зареєструватися та отримати номер соціального страхування.

Як повідомляє Sveriges radio, українці, зареєстровані у Швеції, отримують право на медичну та стоматологічну допомогу, відповідні виплати, пов'язані з доглядом дітей про банківський ідентифікатор.

"Це буде більшим покращенням. Це означає, що вони мають повний доступ до медичного обслуговування. Вони одержують доступ до стоматологічної допомоги. Вони отримують можливість наглядати за дітьми та перебувати у відпустці для догляду за дитиною. Також, використовуючи свій номер соціального страхування, вони можуть отримати банківський ідентифікатор, який полегшує контакти з владою і, наприклад, з дитячою школою", — каже міністр міграції Марія Малмер Стенергард.

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Зазначається, що зазначені блага стосуються українців, які мають посвідку на проживання у Швеції за правилами ЄС. Зараз вони повинні прожити у Швеції три роки, перш ніж їх можна буде вписати в регістр населення та отримати номер соціального страхування.

Проте уряд хоче змінити ці правила, аби українці змогли зареєструватися за рік. Зокрема, передбачається, що нові правила набудуть чинності 1 листопада. Після реєстрації громадяни України отримають також можливість брати участь у програмі агентства з працевлаштування, яка включає підтримку, заходи щодо вивчення шведської мови та пошуку роботи. Тоді вони отримають значніші грошові виплати. Зокрема, сьогодні від Шведської міграційної агенції українці добова допомога у розмірі 71 шведської крони (6-7 євро), а за участю у програмі компенсація становитиме 308 крон на день (близько 30 євро).

Водночас українці не матимуть права на всі пільги. Наприклад, не зможуть отримувати допомогу на дитину чи житло. На думку шведських експертів, без матеріальної підтримки на житло та "дитячих виплат" багатьом українцям знадобиться додаткова фінансова підтримка з боку муніципалітету.

Українські біженці в Європі

Нагадаємо, нідерландська партія BBB запропонувала відправити українських біженців назад до тих частин своєї країни, які зараз не постраждали від війни. Йшлося, що країна не може розмістити всіх, а Нідерланди вже прийняли десятки тисяч українців. Представник партії заявив, що захід України їй здається "відносно стабільним" та запропонував розмістити там біженців. Парламентарій GroenLinks / PvdA Джуліан Бушофф назвав пропозиції BBB "новими та тривожними", бо BBB запропонувало відправити людей назад у країну, що перебуває у стані війни.

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