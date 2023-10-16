Жінка прийшла у відчай після того, як знайома при зустрічі відразу ж зазначила, що жінка суттєво додала у вазі з їхньої останньої зустрічі.

Зовнішній вигляд, і особливо зайві кілограми, можуть бути актуальною темою для багатьох людей. Незалежно від того, що показують ваги, ви часто можете піддаватися коментарям друзів, родичів і навіть перехожих про ваше тіло або зовнішність, і в більшості випадків це небажано.

Як йдеться в матеріалі Mirror, для однієї жінки зустріч з колишньою колегою не стала щасливою випадковістю, а змусила її плакати. Річ у тім, що знайома при зустрічі відразу ж зазначила, що жінка істотно додала у вазі з їхньої останньої зустрічі.

Хоча колишній знайомій це могло здатися нешкідливим зауваженням, для жінки з проблемами харчування це було важно і це спустошило її.

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Жінка розмістила повідомлення на Mumsnet в пошуках поради і пояснила, що у неї з'явилася зайва вага за два роки. За її словами, це можна пояснити віком, так як їй вже під тридцять, і наявністю аутоімунних захворювань. "Мені зараз під тридцять, і тому, очевидно, важче, ніж у молодості, залишатися стрункою", — пояснила вона.

Вона детально розповіла про інцидент:"Вчора ввечері я зіткнулася з колишньою колегою, і вона сказала мені, що я добре виглядаю з деякою зайвою вагою". Я, мабуть, виглядала шокованою, коли вона сказала: "Ні, ні. Вислухай мене. Тобі це пасує". Я просто розплакалася, коли повернулася додому, і не можу перестати думати про це. Коли я була молодшою, у мене були проблеми з їжею, так що тепер все повернулося на круги своя".

Коментатори під публікацією розділилися в думках щодо того, чи була жінка розумна, так емоційно відреагувавши на цей коментар. Деякі вважали, що вона надмірно відреагувала на досить нешкідливе зауваження, інші підтримали її і вважали недоречним з боку колишньої колеги коментувати її зовнішній вигляд.

"Вона намагалася сказати тобі щось приємне, хоча, зізнатися, це виглядало трохи незграбно. Але вона казала, що ти добре виглядаєш! Це був комплімент", — написав один з коментаторів.

Інший зайняв більш жорстку позицію: "Чому так багато людей засмучуються тим, що інша людина говорить або думає про вас? Серйозно, навіщо про це замислюватися?"

Боротьба із зайвою вагою

Лікар поділився простим способом, як скинути зайві кілограми. Британський лікар Майкл Мослі повідомив, що спроба схуднути може бути важкою, особливо якщо ви не можете зрозуміти, чому дієта не працює. Спеціаліст поділився одним простим способом скинути зайві кілограми, і він полягає тільки у вживанні додаткового білка.

Фітнес-тренер розкрив секрет боротьби із зайвою вагою. Тренер розповів, як розминатися перед прогулянками.

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