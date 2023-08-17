Врешті-решт чоловік покинув місце проживання і потрапив під арешт.

Жінка розповіла, що виявила зовсім незнайому людину, яка таємно живе під її будинком "протягом декількох місяців".

Ешлі Гвардіно з Каліфорнії пояснила, що почула дивний шум і подумала, що хтось знаходиться у неї на даху. Вона вирішила провести розслідування, пише Mirror.

У своєму відео, яке всього за кілька днів набрало понад шість мільйонів переглядів, вона сказала: "Я стою біля вхідних дверей, виглядаю і бачу, як ворушиться трава. Рука висовується з отвору і обмацує".

Відео дня

Вона повернула камеру, щоб виявити відкриту діру біля її вхідних дверей, а потім перемістилася в бік свого будинку, щоб показати, як підозрюваний потрапив під підлогу.

Вона сказала: "Цілий чоловік, який живе тут місяцями. Живе під будинком. Ти знаєш, як моторошно бачити, як чортова рука висовується... обмацує сторону будинку?"

Потім на відео видно, як поліцейський розмовляє з чоловіком під будинком Ешлі, а потім переходить до двох офіцерів зі зброєю напоготові. Вони просять чоловіка вибратися з ями.

Врешті-решт чоловік покинув місце і потрапив під арешт. Уважно вивчивши чоловіка, Ешлі заявила, що він "під кайфом", і записала, як офіцери супроводжують його до поліцейської машини.

Кілька глядачів були вражені випробуванням Ешлі.

"Я б буквально ніколи більше не спав", - написала одна людина в коментарях.

"Я молюся, щоб ви могли знайти мир у своєму домі в майбутньому", - написав інший.

Інші ставилися до людини під мостинами більш співчутливо. Хтось написав: "Жінка виявила, що зовсім незнайомий чоловік вже кілька місяців таємно живе в підвалі під її будинком".

Зрештою Ешлі знайшла під своїм будинком у тому ж місці кошеня в біді, почувши нявкання. Не прибираючи дошки, Ешлі змогла знайти спосіб дістатися до кошеняти, і тепер вона та її родина прийняли його.

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