Вона відмовлялася до останнього вірити, що має справу з шахраєм.

У Сінгапурі 40-річна мати трьох дітей була так закохана в чоловіка, з яким познайомилася в інтернеті, що відмовилася від своїх страхових полісів на суму понад 200 тисяч доларів і втратила чоловіка.

"Коханець" з мережі стверджував, що він військовий лікар зі США, а зараз перебуває в лікарні й потребує лікування після поранення під час місії в Південному Судані, повідомляє "Asia One".

Чоловік жінки викрив її в романі та повідомив в поліцію про підозрілі грошові перекази. Правоохоронці почали переконувати ошукану закохану в тому, що вона має справу з шахраєм в мережі. Але та відмовлялася вірити їм.

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Її чоловік виявив роман і повідомив про грошові перекази в поліцію. Але навіть коли поліцейські сказали їй, що її обманюють, вона відмовлялася вірити їм, поки не стало надто пізно.

"Вона вірила, що коли її коханий одужає, він приїде в Сінгапур і подбає про неї і її дітей", — розповів співробітник відділу поліції з боротьби з шахрайством. Але за пару місяців її все-таки переконали.

Поліції вдалося відшкодувати 170 тисяч доларів збитків, заморозивши банківські рахунки, на які жінка переказувала гроші.

"Вона зіткнулася не тільки з фінансовими втратами. Її чоловік сказав, що вони не змогли налагодити свої стосунки. Троє дітей теж постраждали", - кажуть правоохоронці.

Курйозні історії зі зрадами

Раніше дві американки дізналися, що зустрічаються з одним і тим же чоловіком. Вони перехитрили свого коханого, кинувши його в аеропорту. Дівчата разом вирушили у відпустку.

Чоловіки теж не відстають в мистецтві помсти: один чоловік переспав з дівчиною і залишив лист її хлопцю під сидінням унітаза. У ньому він все детально розписав про сексуальні втіхи з нею.

А буває і таке: блогерка дізналася про зраду чоловіка, помітивши родиму пляму у дитини своєї найкращої подруги.

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