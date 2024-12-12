Згодом пташенята стануть збиратися у "ясла" – невеликі групи дітлахів.

На острові Галіндез, де знаходиться українська полярна станція "Академік Вернадський" з’явилися перші малюки пінгвінів. Вчені оприлюднили фото, на яких можна побачити батьків з малюками.

"Приготуйтеся до неймовірної милоти: неподалік станції "Академік Вернадський" народилися перші пінгвінята цього сезону. Погляньте, які ж вони солодятка", - наголошують у Національному антарктичному науковому центрі в Facebook.

Йдеться, що одразу двох малюків-первістків виявив біолог 29-ї УАЕ Світозар Давиденко в одному гнізді, де з'явилися перші яйця, – на скелі біля лабораторії з дослідження геокосмосу.

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Він розповів, що перше дитинча вже активне – годується, пищить, тож йому десь пів доби.

"Друге, мабуть, вилупилося прямо перед моїм приходом, бо воно ще в шматках шкаралупи й ховається під дорослого пінгвіна", – розповів вчений.

За словами полярників, тепер близько місяця малюки перебуватимуть в гнізді з батьками, які по черзі їх доглядатимуть - годуватимуть крилем з дзьоба, грітимуть та охоронятимуть від хижих птахів.

Наразі новонароджені вкриті сірим пушком, а десь за місяць вони почнуть змінювати його на звичне чорно-біле пір'я. Згодом пташенята стануть збиратися у "ясла" – невеликі групи дітлахів, за якими стежитиме кілька дорослих. Зазвичай до цього часу малеча вже сягає розмірів батьків, але все ще активно випрошують в них їжу. За словами полярників, виглядає дуже кумедно, коли тато або мама тікає від настирливих дітлахів, а ті наздоганяють їх, щоб поїсти.

У науковому центрі нагадали, що на острові Галіндез переважають субантарктичні пінгвіни – зараз їх близько 4 тисяч. Здебільшого кожна пара відкладає 2 яйця. Українські біологи спостерігають за цими птахами в контексті зміни клімату, адже ріст та просування їхніх гніздових колоній на південь є одним з незаперечних доказів потепління в Антарктиці.

Інші новини з полярної станції "Академік Вернадський"

Як повідомляв УНІАН, нещодавно на острів Галіндез, до української полярної станції "Академік Вернадський" завітав антарктичний пінгвін. Цього птаха називають поліцейським, адже чорна тонка смужка на його підборідді нагадує ремінець на шоломі констебля.

Він почав "чіплятися" до субантарктичних пінгвінів. Став приходити до одного з гнізд і дзьобати його жителів. Тамтешня пара активно відбивалася від нього, що тривало кілька днів, але зрештою пінгвіни порозумілися, й "поліцейський" перемістився в іншу частину острова.

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