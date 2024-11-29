Сніжниця вважається найбільшою наземною твариною Антарктики.

Українські полярники зафільмували біля станції "Академік Вернадський", на острові Галіндез, незвичайну подію - єдиний "сухопутний" антарктичний птах сивка біла влаштував собі "лазню" у воді, яка скупчилася в човні, накритому брезентом. Вчені кажуть, що називають цього гарного білосніжного птаха гібридом курки з голубом.

"Коли ти єдина птаха в Антарктиці, що не плаває в океані, але теж полюбляєш водні процедури, то можна покупатися… в човні полярників", - відзначають у Національному антарктичному науковому центрі України.

Зокрема, йдеться про сивку білу, яку також називають "сніжниця". Вона не має плавальних перетинок на лапах, а отже живе виключно на суші, проте "приймати ванну" цим птахам також треба. Як пояснюють науковці, вода очищає птахів від бруду, паразитів та бактерій. Якщо пір'я не мити, в ньому можуть оселитися шкідники, що викликають інфекції та хвороби.

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У центрі розповіли, що сивки для купання часто обирають калюжі й природні заглибини в скельних породах, але птаха, яка потрапила в об’єктив науковців, знайшла собі "ночви" в човні українських полярників, накритому брезентом.

"Такий цікавий момент зафільмувала метеорологиня 29-ї УАЕ Валентина Гарбарчук", - уточнили у науковому центрі.

Відзначається, що, оскільки сніжниця не пірнає в океан, вона вважається найбільшою наземною твариною Антарктики, хоча її довжина - до 40 см.

"Полярники жартують, що це гібрид курки з голубом. І не лише через колір та розмір: сивка не полишає околиці "Вернадського" весь рік, навіть в сувору антарктичну зиму. Тож для учасників експедицій - це найбільш звична антарктична птаха, яку можна побачити щодня", - пояснили вчені.

Цікаві новини зі станції "Академік Вернадський"

Як повідомляв УНІАН, українські науковці, які перебувають в Антарктиці, неподалік станції "Академік Вернадський" для досліджень зробили лунку, де їх очікував сюрприз - з крижаної води виринув тюлень. Вчені вийшли на лід в протоку Стелла-Крік, де пробили лунку, щоб відібрати зразки води - це потрібно для біологічних досліджень. Однак не встигли вони розчистити отвір, як в ньому з'явився тюлень Ведделла.

Тварина випливла, подихала та сховалася під воду. Так повторювалося кілька разів, тож науковці відійшли від лунки, щоб не заважати несподіваному гостю. Тюлені Ведделла пристосовані до життя в умовах Антарктики й здатні затримувати подих та залишатися під водою майже півтори години поспіль. Щоб ковтнути повітря, ці тварини використовують тріщини в кризі або ж самі прогризають отвори, а цей вирішив скористатися лункою.

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