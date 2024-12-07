Здебільшого в Антарктиці пінгвіни мирно існують між собою / фото Національний антарктичний науковий центр

На острів Галіндез, до української полярної станції "Академік Вернадський" завітав суворий інспектор – антарктичний пінгвін. Як пояснили у Національному антарктичному науковому центрі України, цього птаха називають поліцейським, адже чорна тонка смужка на його підборідді нагадує ремінець на шоломі констебля.

"Спершу він з'явився біля причалу й очевидно виявив якісь порушення в одному з гнізд субантарктичних пінгвінів – це ті, які тисячами мешкають на нашому острові. Неочікуваний гість став приходити до цього гнізда і дзьобати його жителів. Тамтешня пара активно відбивалася від нього. Так тривало кілька днів, але зрештою пінгвіни порозумілися, й "поліцейський" перемістився в іншу частину острова", - розповіли науковці.

За словами біолога 29-ї УАЕ Світозара Давиденко, з трьох видів пінгвінів, що мешкають в районі української станції "Академік Вернадський", антарктичні – найагресивніші. Певний час на острові Галіндез їх було навіть двоє: можливо, це пара, яка шукала собі місце для гніздування.

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"І один з них вирішив "віджати" гніздо в субантарктичних пінгвінів. Але ті відстояли свою територію", – розказав Давиденко.

За словами вчених, здебільшого в Антарктиці пінгвіни мирно існують між собою, адже мають різний спосіб життя і стратегії полювання. Однак сварки між видами теж інколи трапляються.

Фото Агресивний пінгвін влаштував ''розборки'' біля українських полярників 07 грудня 2024
Фото Агресивний пінгвін влаштував ''розборки'' біля українських полярників 07 грудня 2024
Фото Агресивний пінгвін влаштував ''розборки'' біля українських полярників 07 грудня 2024
Фото Агресивний пінгвін влаштував ''розборки'' біля українських полярників 07 грудня 2024
Фото Агресивний пінгвін влаштував ''розборки'' біля українських полярників 07 грудня 2024
Фото Агресивний пінгвін влаштував ''розборки'' біля українських полярників 07 грудня 2024
Фото Агресивний пінгвін влаштував ''розборки'' біля українських полярників 07 грудня 2024
Фото Агресивний пінгвін влаштував ''розборки'' біля українських полярників 07 грудня 2024
Фото Агресивний пінгвін влаштував ''розборки'' біля українських полярників 07 грудня 2024
Фото Агресивний пінгвін влаштував ''розборки'' біля українських полярників 07 грудня 2024
Фото Агресивний пінгвін влаштував ''розборки'' біля українських полярників 07 грудня 2024

Українські полярники на станції "Академік Вернадський"

Нещодавно українські полярники зафільмували біля станції "Академік Вернадський", на острові Галіндез, незвичайну подію – єдиний "сухопутний" антарктичний птах сивка біла влаштував собі "лазню" в воді, яка скупчилася в човні, накритому брезентом. Вчені кажуть, що називають цього гарного білосніжного птаха гібридом курки з голубом.   

Птах не має плавальних перетинок на лапах, а отже живе виключно на суші, проте "приймати ванну" цим птахам також треба - вода очищає від бруду, паразитів та бактерій. Якщо пір'я не мити, в ньому можуть оселитися шкідники, що викликають інфекції та хвороби.

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