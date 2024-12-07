Неочікуваний гість став приходити до гнізда і дзьобати його мешканців.

На острів Галіндез, до української полярної станції "Академік Вернадський" завітав суворий інспектор – антарктичний пінгвін. Як пояснили у Національному антарктичному науковому центрі України, цього птаха називають поліцейським, адже чорна тонка смужка на його підборідді нагадує ремінець на шоломі констебля.

"Спершу він з'явився біля причалу й очевидно виявив якісь порушення в одному з гнізд субантарктичних пінгвінів – це ті, які тисячами мешкають на нашому острові. Неочікуваний гість став приходити до цього гнізда і дзьобати його жителів. Тамтешня пара активно відбивалася від нього. Так тривало кілька днів, але зрештою пінгвіни порозумілися, й "поліцейський" перемістився в іншу частину острова", - розповіли науковці.

За словами біолога 29-ї УАЕ Світозара Давиденко, з трьох видів пінгвінів, що мешкають в районі української станції "Академік Вернадський", антарктичні – найагресивніші. Певний час на острові Галіндез їх було навіть двоє: можливо, це пара, яка шукала собі місце для гніздування.

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"І один з них вирішив "віджати" гніздо в субантарктичних пінгвінів. Але ті відстояли свою територію", – розказав Давиденко.

За словами вчених, здебільшого в Антарктиці пінгвіни мирно існують між собою, адже мають різний спосіб життя і стратегії полювання. Однак сварки між видами теж інколи трапляються.

Українські полярники на станції "Академік Вернадський"

Нещодавно українські полярники зафільмували біля станції "Академік Вернадський", на острові Галіндез, незвичайну подію – єдиний "сухопутний" антарктичний птах сивка біла влаштував собі "лазню" в воді, яка скупчилася в човні, накритому брезентом. Вчені кажуть, що називають цього гарного білосніжного птаха гібридом курки з голубом.

Птах не має плавальних перетинок на лапах, а отже живе виключно на суші, проте "приймати ванну" цим птахам також треба - вода очищає від бруду, паразитів та бактерій. Якщо пір'я не мити, в ньому можуть оселитися шкідники, що викликають інфекції та хвороби.

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