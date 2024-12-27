За словами речника ВМС, флора та фауна страждають від наслідків аварії незалежно від місця розташування у Чорному морі.

Через витік нафтопродуктів внаслідок аварії у Чорному морі російських танкерів "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239" може постраждати й Україна.

Як заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчука в етері телемарафону, море не має парканів, тому екологічна катастрофа завдасть шкоди й тимчасово окупованому Криму.

"На жаль, станом на зараз, можна побачити, що й Крим так само постраждає від наслідків цієї катастрофи. Доволі складно верифікувати, щоб це була 100-відсотково надійна інформація щодо наслідків, тому що, звісно, нікого росіяни туди не допускають. А зараз такі погодні умови, що на супутникові знімки треба чекати…", - сказав речник.

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За його словами, коли зміняться погодні умови, буде можливість отримати відповідні супутникові дані та оцінити реальну ситуацію, яка склалася через витік мазуту. Водночас вже зараз, згідно з тією інформацією, що є, можна казати, що уникнути наслідків не вдасться й українському Криму.

Речник акцентує, що навіть якби мова йшла тільки про забруднення узбережжя РФ, в екологічному сенсі його неможливо відокремити від інших чорноморських країн.

"Звісно, ми не можемо окремо від цих локацій розглядати ситуацію і у нас. Тому що, на жаль, у нас з ними (росіянами – УНІАН) спільне Чорне море, й Азовське… Та, відповідно, флора, фауна страждають незалежно від місця розташування у Чорному морі. Тому так – наслідки скоріше за все у майбутньому можна буде оцінити, але вони усі мають ознаки екологічної катастрофи", - наголосив Плетенчук.

Аварія російських танкерів у Чорному морі

15 грудня в районі Керченської протоки зазнали аварії два російські танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". У Чорне море потрапив мазут, який вони транспортували. Нафтопродукти досягли Краснодарського краю, зокрема міста Анапа. Також їх зафіксовали на узбережжі Керченського півострова.

За інформацією капітана 1-го рангу у відставці, колишнього заступника начальника штабу ВМС ЗСУ Андрія Риженка, аварія танкерів призвела до екологічної катастрофи в РФ. Він стверджує, що ситуація з кожним днем стає для них все гіршою, оскільки кількість мазуту, який викидається на узбережжя, збільшується, нафтопродукти фактично досягнули Сочі.

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