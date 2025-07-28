Фауна окремих водойм досить оригінальна і своєрідна.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику проводять цілеспрямовані гідробіологічні дослідження водних об’єктів та зараз отримані перші результати - є види з Червоної книги. Про це повідомили у заповіднику.

Йдеться про те, що у 2024 році вчені зосередили увагу на донних безхребетних (зообентосі) та зооперифітонах - організмах, які живуть на підводних рослинах і твердих субстратах.

Заповідник має багату водну мережу - через його територію протікають вісім річок, зокрема Прип’ять, Уж та Ілля, понад 160 км меліоративних каналів і чимало озер різного походження. Дослідження охопили прибережні ділянки озер В’юнове і Плютовище, лісові озера, Оташівську старицю, окремі річки та канали.

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У результаті досліджень учені отримали доволі різноманітний список таксонів безхребетних. Частина з них - рідкісні або такі, що мешкають лише у зарослих водною рослинністю мілководдях із повільною течією. Саме тому особливу увагу дослідники приділяють вивченню епіфітону - безхребетних, що живуть на підводних рослинах.

Зокрема, у заростях озера Плютовище виявили личинки бабки Anax imperator Leach - одного з найбільших хижих видів серед бабок. Ці комахи відкладають яйця в листя і стебла водних рослин. Вид занесено до Червоної книги України як "вразливий" і має охоронний статус у Червоному списку Міжнародного союзу охорони природи (МСОП) зі статусом LC (найменша загроза зникнення).

"Личинки Anax imperator Leach – одні з найбільших серед личинок інших бабок (досягають 60 мм) та являються хижаками і споживають дрібних ракоподібних, п’явок, пуголовків, личинок водних комах тощо", - розповіли дослідники.

Також зафіксовано присутність двостулкового молюска Sphaerium rivicola (Lamark), що згадується у Червоному списку МСОП як "вразливий" (VU). Відомо, що в Україні спостерігається масове зникнення молюсків цієї родини.

Крім того, у річці Уж знайдено представників ще одного важливого таксону - великих двостулкових молюсків родини Unionidae: Anodonta cygnea (L.), Unio tumidus Philipsson та Unio pictorum (L.). Ці молюски відіграють важливу роль у водних екосистемах, проте їхні популяції опинилися під загрозою через забруднення водойм і деградацію природного середовища.

"Загальний список таксонів безхребетних досліджених водних об’єктів досить значний, при цьому фауна окремих водних об’єктів досить оригінальна і своєрідна. Значна кількість таксонів є мешканцями зарослих мілководних ділянок водойм зі зниженою швидкістю течії. Саме значний ступінь заростання озер заповідника викликає зацікавлення", - йдеться у повідомленні.

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