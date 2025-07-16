Загалом у світі існує близько 3 458 видів змій.

В районі Чорнобильської атомної станції мешкають три види змій, серед яких один - небезпечний. Про це розповіли у пресслужбі Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, де зазначили, що 16 липня - Всесвітній день змій.

За словами дослідників, на території Чорнобильського заповідника зафіксовано три види змій. Зокрема, гадюка звичайна - єдина отруйна змія регіону, але її укус рідко становить смертельну загрозу для дорослої людини. Також - вуж звичайний: неотруйна змія, яка часто зустрічається поблизу водойм та мідянка - невелика і зовсім нешкідлива істота, яку часто плутають із гадюкою.

Як наголошують у заповіднику, змії уникають контакту з людиною, але саме через незнання та страх люди часто першими вбивають цих тварин. Однак змії - це не вороги, а частина природи, яку потрібно знати, розуміти й захищати.

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"У природі немає "зайвих" тварин. Навіть змії, що часто викликають страх або неприязнь, відіграють ключову роль у підтриманні екологічного балансу. Вони є природними регуляторами чисельності гризунів, комах та інших дрібних тварин", - наголошують науковці.

Загалом у світі відомо близько 3 458 видів змій, з яких лише приблизно 600 є отруйними. Цікаво, що змії не мають повік, їхні очі захищає прозора луска, тому вони "дивляться" без моргання, більшість цих істот не чують звуків, проте добре реагують на вібрації, деякі після великої здобичі можуть не їсти кілька місяців.

Станом на зараз відомо, що найдовша змія у світі - сітчастий пітон, який може досягати довжини понад 7 метрів, а найменша - тонкорота змія Барбадосу, довжиною до 10 см.

Чорнобильський заповідник - останні новини

Нагадаємо, нещодавно науковці провели дослідження популяції риб у водоймах Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника та зробили несподіване відкриття, а саме те, що видовий склад тут дещо відрізняється від того, що можна побачити у водоймах за межами зони.

Зокрема ідентифіковано 19 видів, в основному - типові представники іхтіофауни, а цікавий факт - досить низька чисельність в уловах інвазійних видів риб, які в інших водоймах регіону представлені значно більше. Наприклад, дослідники не виловили жодної особини амурського чебачка та сонячного окуня, а чисельність головешки ротаня та карася сріблястого в осушувальних каналах - мінімальна.

Також повідомлялось, що у Чорнобильському заповіднику помітили пташенят чорного лелеки, якого занесено до Червоної книги. Як зазначив орнітолог Сергій Домашевський, пташенята вже мають маленькі металеві кільця, а саме "паспортні документи" у світі птахів.

"Перевірив гніздо лелеки чорного, де позаминулого тижня кільцювали пташенят. Всі лелеченята виглядають чудово, всі модні, мають на кожній лапці по "обручці" на заздрість іншим лелекам свого виду", - розповів він.

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