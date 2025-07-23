Подорож качура пролягала через Німеччину, Латвію, Білорусь і Росію.

До Нижньодністровського національного природного парку (Одеська область) прилетів качур широконіски (Anas clypeata) на прізвисько Домінік, який подолав майже 7 тис. км. Про це розповіли у пресслужбі парку, де підкреслюють, що йдеться за подорож найнезвичайнішої качки, яка з Франції.

Зокрема, українські науковці дізналися, що Домінік вирушив з Вюлетт-сюр-Мер (Нормандія) 17 березня 2025 року, обладнаний GPS-маяком у рамках проєкту Північно-Східноатлантичного наукового інституту. За 4 місяці птах подолав понад 6800 км, зупиняючись на ключових вузлових "пунктах" міграційного шляху, маршрут пролягав через Європу до України.

"Його подорож від боліт біля річки Дюрдан пролягала через Німеччину (зупинка 28 березня), Латвію, Білорусь і Росію з численними зупинками на великих річках і водосховищах - з березня до липня він трудився й збирав сили...", - йдеться у повідомленні.

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У заповідник Домінік прибув у липні.

"Це дивовижний епізод, адже качур-далекобійник обирає наші плавні, води та лугові ландшафти як важливий пункт проміжного відпочинку. Чому це так значуще? Дані De Facto - GPS-трекінг підтверджує маршрут, що поєднує західноєвропейські болота з нижньодністровською екосистемою. Домінік демонструє життєву залежність від щільно розташованих водно-болотних угідь уздовж великого маршруту", - розповіли науковці.

Як додається, зупинка в парку підкреслює значення регіону як "екологічного вузла" для перелітних птахів. Це ще один доказ того, що Нижньодністровський нацпарк - стратегічно важливе місце для збереження міграційних маршрутів птахів. Також зазначається, що проєкт INSENA фінансує дослідження для дійсно масштабного наукового аналізу. Збір подробиць про зупинки кожного птаха дозволяє побудувати реальні карти пересування, з ідеєю створення зон охорони та заходів збереження.

Наразі фахівці продовжують стеження за переміщеннями Домініка - він може зупинитися на нових ділянках заплав, сполучених з іншими пам’ятками природи.

Екологія Одещини - останні новини

Як писав УНІАН, в Одеській області на дорозі знайшли рідкісну червонокнижну квітку колхікум анкарський, яка росте лише в Причорномор’ї. Науковці вирішили переселити її до Національного природного парку "Тузлівські лимани".

Пізньоцвіт анкарський (колхікум анкарський) аж восени, але пізньоцвіт анкарський починає квітнути вже з останніх чисел грудня, продовжує протягом січня-лютого і закінчує в середині березня.

Також повідомлялось, що у морі біля Одеси помітили отруйного морського дракона. За словами еколога, великий морський дракон - небезпечна отруйна риба, яка живе в Чорному морі.

"Вона мешкає на глибині, де заривається в мул, підстерігаючи здобич. Чому її могли помітити на мілководді? Був сильний вітер, з глибини піднялася холодна вода, насичена сірководнем і, можливо, тому морський дракон опинився на мілководді. Особисто я його раніше в Одесі не фіксував…", - зазначив Владислав Балінський.

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