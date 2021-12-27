Ведмеді почали бавитись у снігових заметах.

У зоопарку китайського міста Чаншу двійко гігантських панд несамовито зраділи, коли вперше у житті побачили сніг.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Ведмеді почали бавитись у снігових заметах, лазили вверх і вниз по деревах і ласували припорошеними снігом пагонами бамбуку.

Працівники зоопарку розповідають, що така холодна приправа пандам дуже сподобалась.

Крім панд, сніговим заметілям буди неймовірно раді і тамтешні сибірські тигри: вони влаштували справжні перегони по кучуграх.

Читайте такожПанди у Китаї більше не вважаються видом, який зникає (відео)

Як повідомляв УНІАН, раніше в китайському центрі розведення панд публіці показали звірят, які народилися в них за останні місяці. Заклад знаходиться у провінції Шаньсі, і зараз там опікуються одразу 5-ма панденятами. Найстаршому малюку вже майже півроку, а от найменшому - лише місяць.

Панди в Китаї

Велика панда живе в листяних та хвойних лісах із густим бамбуковим підліском в гористих місцевостях центрального Китаю, таких як Сичуань і Тибет, на висоті від 1200 до 4000 м над рівнем моря.

Велика панда є не тільки рідкісною твариною, занесеною до Червоної книги, але й національним символом Китаю, що уособлює щирість, дружелюбність, терпимість і доброту. Свого часу панда була обрана китайською владою в якості "живого подарунка" з політичним підтекстом, так звана "панда-дипломатія".

Вас також можуть зацікавити новини: