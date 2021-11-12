У тому регіоні сніг йшов майже тиждень поспіль, і за свої чотири роки самець панди таких заметів ще не бачив.

Чорно-біла панда з китайського зоопарку кумедно бавилася в снігу, чим дуже потішила відвідувачів.

У тому регіоні сніг йшов майже тиждень поспіль, розповідається в сюжеті ТСН. І за свої чотири роки самець на ім'я Ганг-Ганг таких заметів ще не бачив.

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Тож, щойно доглядачі випустили його до вольєра, він почав досліджувати снігові кучугури.

"Ганг-Ганг охоче викачувався в них, бавився з засипаною снігом гойдалкою та підкорював слизький турнік. І добряче розважив відвідувачів - подивитися, як грається у снігу панда, набіг цілий натовп", - йдеться в сюжеті.

Як повідомляв УНІАН, раніше в китайському центрі розведення панд публіці показали звірят, які народилися в них за останні місяці. Заклад знаходиться у провінції Шаньсі, і зараз там опікуються одразу 5-ма панденятами. Найстаршому малюку вже майже півроку, а от найменшому - лише місяць.

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Автор: Олександр Топчій