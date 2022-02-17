Дані ляжуть в основу програми щодо поліпшення стану морської флори та фауни.

Стан Чорногояморе за останні 20-30 років погіршився. Посилилося забруднення сміттям, пластиком, пестицидами, металами та іншими забруднювачами.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства захисту навколишнього середовища природних ресурсів України.

Фахівці Українського наукового центру екології моря спільно з проектом EMBLAS проаналізували зміни у водоймі протягом останніх 20-30 років. Згідно з дослідженням в Чорному морі:

знизився рівень "цвітіння" синьо-зелених водоростей;

збільшився рівень забруднення сміттям та пластиком;

збільшився сірководневий прошарок на 20 м;

популяція дельфінів - 253 тисячі ссавців;

збільшився рівень забруднення металами, пестицидами, фармацевтичними препаратами, промисловими забруднювачами, засобами побутової хімії;

збільшення кількості нехарактерних для Чорного моря середземноморських риб, які можуть нашкодити, мова йде про монровійску рибу-хірурга, червону баракуду, бичка та іншим.

Отримані дані ляжуть в основу програми з поліпшення стану морської флори і фауни.

Як раніше повідомляв УНІАН, згідно з дослідженням Йоркського університету, у світі річки сильно забруднені різними ліками та іншими продуктами фармацевтики, і це являє собою загрозу і навколишньому середовищу, і здоров'ю людей.

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