Вчені з'ясували, що найчастіше в річках світу можна виявити сліди парацетамолу, ліків від епілепсії і діабету, а також нікотин і кофеїн.

В світі річки сильно забруднені різними ліками та іншими продуктами фармацевтики, і це становить загрозу і навколишньому середовищу, і здоров'ю людей.

Про це свідчать результати великого дослідження, проведеного британськими вченими, повідомляє Бі-бі-сі.

В ході великого дослідження, яке організував Йоркський університет, вчені з'ясували, що найчастіше в річках світу можна виявити сліди парацетамолу, ліків від епілепсії і діабету, а також нікотин і кофеїн.

Найбільше забруднені річки в таких країнах, як Пакистан, Болівія та Ефіопія. Найменше - річки Ісландії, Норвегії та басейну Амазонки.

Дослідження Йоркського університету, звіт про який опубліковано в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, стало одним з наймасштабніших в цій сфері: 258 річок в 100 країнах, більше тисячі місць забору проб.

Так звані "активні речовини" зі складу ліків в небезпечних для річкової флори і фауни концентраціях були виявлені більш ніж в чверті охоплених річок.

Найчастіше забруднення передбачувано зустрічалося в небагатих країнах, в місцях, де погано з очищенням стічних вод, і там, де розташовані фармацевтичні підприємства.

"Ми бачимо дуже високу концентрацію фармацевтичних препаратів в річках Нігерії і Південної Африки, причина якої - брак очисних споруд", - пояснив дослідник Мохаммед Абдалла з Бірмінгемського університету. У підсумку, як зазначає Абдалла, найбільшій небезпеці піддаються люди, які до того ж не мають доступу до якісної медичної допомоги.

Правда, вчені визнають, що вплив найбільш поширених хімічних сполук з ліків на екологію річок поки вивчено слабко.

"Ми можемо говорити, що вплив, швидше за все, негативний, але тут потрібно тестувати кожен фармацевтичний препарат, а таких досліджень поки було відносно мало", - сказала фахівець з екології водойм Вероніка Едмондс-Браун з Хартфордширського університету.

Але вже відомо, наприклад, що розчинені у воді протизаплідні засоби можуть впливати на розмноження і зростання риби.

Крім того, в доповіді говориться, що забруднення річок антибіотиками може привести до зниження їх ефективності: у воді з антибіотиками розвиваються стійкі до них бактерії. В цьому і полягає один з аспектів загрози, яку забруднення річок ліками становить для здоров'я людства.

"З ліками зазвичай як відбувається: ми приймаємо ці хімікати, вони надають бажаний ефект на наш організм і потім виводяться з нього. І тепер ми знаємо, що навіть найсучасніші очисні споруди не можуть повністю розкласти ці сполуки, і вони потрапляють в річки і озера", - сказав керівник дослідження Джон Вілкінсон.

Найчастіше учасники дослідження виявляли в річковій воді дві хімічні сполуки з ліків: карбамазепін, який застосовується при епілепсії, і метформін, яким лікують діабет.

Крім того, часто зустрічалася висока концентрація парацетамолу, кофеїну і нікотину.

В Африці в "групу лідерів" увійшов також артемізинін, який міститься в засобах від малярії.

На питання, що робити з забрудненням річок продуктами фармацевтики, у керівника дослідження Джона Вілкінсона поки немає оптимістичної відповіді.

"Треба, щоб проблемою зайнялося багато людей набагато розумніших за мене, - зазначив доктор Вілкінсон. - Але дещо можна зробити вже зараз: ми можемо почати правильно застосовувати ліки".

Вчений має на увазі, що людям варто було б посилити правила доступу до антибіотиків і знизити їх дозування.

Вас також можуть зацікавити новини: