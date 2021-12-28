Чорне море в Криму стало жовтим / скріншот з відео
В окупованому Криму Чорне море забарвилося в жовтий колір.
За даними російського видання "Известия", такого незвичайного кольору вода стала в Євпаторії.
Повідомляється, що причиною цього явища став шторм, під час якого вода підняла пісок і він довго не осідає, фарбуючи воду в різні відтінки жовтого.
Чорне море біля берегів Криму забарвилося в жовтий колір / Відео "Известия"
Нагадаємо, раніше у Львівській області річка забарвилася в кривавий колір. Аномалію виявили в селі Підгайчики Золочівського району. Місцеві жителі звинувачують у тому, що трапилося розташовану неподалік птахоферму.