Після шторму колір води в Чорному морі став жовтим.

В окупованому Криму Чорне море забарвилося в жовтий колір.

За даними російського видання "Известия", такого незвичайного кольору вода стала в Євпаторії.

Повідомляється, що причиною цього явища став шторм, під час якого вода підняла пісок і він довго не осідає, фарбуючи воду в різні відтінки жовтого.

Нагадаємо, раніше у Львівській області річка забарвилася в кривавий колір. Аномалію виявили в селі Підгайчики Золочівського району. Місцеві жителі звинувачують у тому, що трапилося розташовану неподалік птахоферму.

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