Поповнення на острові очікується вже в грудні.

Пінгвіни біля антарктичної станції "Академік Вернадський" відклали перші яйця. Малюки з'являться, імовірно, вже на початку грудня.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр у Facebook.

За даними вчених, пінгвіни відклали відразу чотири яйця в різних районах острова.

"Перші полярники виявили в гнізді прямо біля входу в головну будівлю станції, поблизу метеоганку", - зазначено в повідомленні.

Повідомляється, що в цьому році гніздування у пінгвінів почалося раніше. Зазвичай перші яйця в районі станції з'являлися тільки у середині листопада.

Найчастіше в кладці однієї пари пінгвінів два яйця, але іноді три, але у третього пташеняти мало шансів на життя. Пінгвіни по черзі висиджують малюків.

"Пташенята вилуплюються з яєць трохи більше, ніж через місяць. Так що поповнення пінгвінят біля станції можемо чекати вже на початку грудня, а до Нового року, очевидно, весь наш острів буде заповнений малюками", - зазначили полярники.

Варто відзначити, що в районі станції "Академік Вернадський" найбільш поширені субантарктичні пінгвіни - дженту. У них червоний дзьоб та чорно-білий "фрак". Влітку на острові знаходяться до 4 тисяч дженту.

Як раніше повідомляв УНІАН, недалеко від станції "Академіка Вернадського" на аргентинських островах почався сезон розмноження тюленів Ведделла. Українські полярники розповіли, що на світ з'явилися троє тюленят: дві самки та самець.

Автор: Анастасія Горбачова