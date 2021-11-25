Всього в забігу брали участь вісім вчених.

Українські полярники взяли участь у "Марафоні, який ніхто не хоче бігти". Вони таким чином вирішили привернути увагу до російської агресії проти України на Донбасі.

Про це повідомляється на сторінці Національного арктичного наукового центру у Facebook.

Учасники 26-ї експедиції пробігли коло в 400 метрів навколо будівлі аерології, та "передали естафету". Дистанція далася українським полярникам нелегко, тому що вони бігли по льоду та снігу.

Всього в забігу брали участь вісім полярників. Вони замість стартових номерів використали листи з приголомшливими даними про війну на сході України.

"Попри те, що ми знаходимося на краю світу, ми ні на мить не забуваємо, що в Україні йде війна. І хочемо нагадати всім небайдужим про біду, яка спіткала нашу країну", - йдеться в повідомленні.

Крім того, українці закликали приєднатися до марафону, тому що, "якщо до нього змогли приєднатися навіть зимівники в Антарктиді, чому ви не зможете?"

Марафон, який ніхто не хоче бігти - що відомо про проект

Марафон стартував у селищі Нью-Йорк Донецької області, яке знаходиться буквально за кілометр від лінії фронту. Проект створений, щоб нагадати про військову агресію РФ проти України.

Почали забіг 7 листопада п'ять українців: військовий, волонтер, медик, військовий журналіст і переселенка. До акції долучилися понад 35 тисяч осіб з різних куточків України та світу. Акція триватиме до тих пір, поки будуть охочі бігти.

Як раніше повідомляв УНІАН, полярники Української антарктичної станції "Академік Вернадський" зробили фото на підтримку кліматичного маршу.

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Автор: Анастасія Горбачова