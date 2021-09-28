Дівчина впевнена, що влада нічого не робить для збереження екології на Землі.

Всесвітньо відома екоактивістка Грета Тунберг знову виступила з критикою на адресу світових лідерів. Цього разу Радикальна дівчина зі Швеції епічно вилаяла політиків через їхні обіцянки розв'язувати проблеми кліматичної надзвичайної ситуації.

Тунберг виступила на саміті Youth4Climate в Мілані, повідомляє видання The Guardian.

Спочатку екоактивістка процитувала висловлювання Бориса Джонсона про те, що захист екології не є "зеленим актом кролячих обіймів". Після цього вона наголосила на необхідності використання інновацій, співпраці та сили волі у боротьбі зі зміною клімату.

"Побудуйте краще бла-бла-бла. Зелена економіка, бла-бла-бла. Чистий нуль до 2050 року. Бла-бла-бла", - гнівно заявила Тунберг, критикуючи світових лідерів.

Дівчина впевнена, що влада нічого не робить для збереження екології на Землі.

"Бла-бла-бла, це все, що ми чуємо від наших так званих лідерів. Слова, які звучать здорово, але поки не привели до дії. Наші надії і амбіції тонуть в їх порожніх обіцянках", - додала Тунберг.

Читайте такожДівчина врятувала метелика, зробивши йому крильце з пір'їнки (відео)За словами екоактивістки, у світових лідерів вже було 30 років "бла-бла-бла", протягом цього часу ситуація з кліматом не змінювалася, а тільки погіршувалася. Тепер же, для запобігання збільшення кількості проблем, всьому світу потрібне негайне різке щорічне скорочення викидів.

Умисна бездіяльність світових лідерів є зрадою стосовно всіх нинішніх і майбутніх поколінь, стверджує Тунберг.

Однак, полум'яна промова Тунберг викликала зовсім не ту реакцію, на яку вона сподівалася. У мережі вже жартують над "божевільним" поглядом екоактивістки, відео з її "бла-бла-бла" вже розходиться на меми. На жаль, за жартами над Тунберг мало хто звертає увагу на контекст і тему її мови.

Згідно з недавніми дослідженнями, діти, народжені сьогодні, зазнають у багато разів більше кліматичних лих протягом свого життя, ніж їхні бабусі і дідусі, навіть якщо країни виконають свої поточні зобов'язання щодо викидів.

Саме тому в Італії проходить саміт, на якому робочі групи молодих людей обговорюватимуть, як нове покоління може розширити свою участь у процесі прийняття рішень, свою роль у сприянні перетворенню енергоспоживання, охороні природи та адаптації до зміни клімату.

Як повідомляв УНІАН, у Києві пройшов кліматичний марш. Його мета - нагадати людям про загрозу зміни клімату та пов'язані з цим природні катаклізми.

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Автор: Поліна Кузенко