Мета кліматичного маршу - нагадати людям про загрозу зміни клімату та пов'язані з цим природні катаклізми.

Сьогодні в центрі Києва, а також в інших містах України, люди вийшли на кліматичний марш.

Його мета - нагадати людям про загрозу зміни клімату і пов'язаних із цим природних катаклізмах.

Марш розпочався на Михайлівській площі столиці, звідти активісти попрямували до Верховної Ради через Майдан Незалежності.

Учасники акції вимагали від влади збільшити фінансування в держбюджеті заходів, спрямованих на скорочення викидів парникових газів, адаптацію до зміни клімату та природоохоронні заходи.

"Температура на планеті зростає, рівень моря підвищується, ліси горять, природні катаклізми частішають. Зміна клімату - це виклик для всього людства, тому нам необхідно діяти рішуче", - зазначили в громадській організації з охорони навколишнього середовища "Екодія".

Активісти несли плакати з написами: "Навколишнє середовище - в пріоритеті"; "Земля наш єдиний дім"; "Чисте повітря як мета до 20∞ року"; "Природа має голос"; "Більше трамваїв, менше автівок"; "Make love not CO2" та ін.

Організатори констатують, що цього літа світ ще більше зіткнувся з наслідками кліматичної кризи, пише Суспільне. Серед них - повені в Європі, Китаї та Індії, лісові пожежі в Туреччині та Греції, теплові хвилі в Канаді та на півдні Європи.

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Учасники кліматичного маршу також вимагають відмовитися від дотацій у збиткову вугільну галузь, закласти кошти в підвищення енергоефективності будівель і на розвиток системи державного моніторингу якості повітря.

"Мені не байдуже. Я вважаю, що кожен громадянин, який є громадянином, а не просто мешканцем цієї країни, має нести відповідальність за те, що тут відбувається. І має доводити до відома влади, що ми хочемо змін. У нас дуже багато гарних реформ, але вони не запроваджуються або через бездіяльність, або через відсутність коштів", - розповіла "Суспільному" одна з учасниць акції Юлія.

Як повідомляв УНІАН, раніше полярники Української антарктичної станції "Академік Вернадський" зробили фото на підтримку кліматичного маршу. Команда 26-ї української антарктичної експедиції зазначила, що підтримує марш, а також закликає людей піклуватися про планету.

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Автор: Олександр Топчій