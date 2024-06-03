Болотяна черепаха зустрічається в нечисленних прісних, або полупрісних водоймах НПП "Тузлівські лимани".

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська обл.) мешкають цікаві рептилії – червонокнижні болотяні черепахи, яких науковці зафіксували та оприлюднили відповідні світлини.

За словами доктора біологічних наук, співробітника парку Івана Русєва, це рідкісний, занесений до Червоної книги МСОП (Міжнародний союз охорони природи) вид рептилій.

"Ця унікальна черепаха – аборигенний вид, дуже важливий та необхідний елемент водно-болотних екосистем у національному природному парку "Тузлівські лимани". Маленькі черепашки зазвичай вилуплюються з серпня по жовтень і зиму проводять під землею, в купах органіки, або під піском. А цієї весни, ще на початку травня, під час війни, на Тузлівській Амазонії розпочався вихід черепашок із зимівлі", - розповідає науковець.

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За його словами, з землі черепашки з'являються зазвичай, коли температура повітря сягає до 20 градусів тепла. Першу зиму молоді черепахи проводять у землі, живлячись за рахунок жовткового мішка, розташованого на черевних щитках пластрона. Болотяна черепаха в межах нацпарку зустрічається в нечисленних прісних, або полупрісних водоймах НПП "Тузлівські лимани" - пониззі малих річок Хаджидер, Алкалія, в зоні Джантшейського лиману та Малого Сасику.

Як правило, ці рідкісні рептилії тримається поблизу водойм, але може віддалятися під час розмноження іноді на значну відстань.

"Відомо, що у болотяної черепахи існує температурне визначення статі потомства: при температурі інкубації яєць вище +30°C з них з'являються тільки самки, а при температурі нижче +27°С - тільки самці. При проміжних значеннях температур, можуть з'являтися дитинчата обох статей. Черепахи добре плавають та пірнають, довго можуть залишатися під водою", - пише Русєв.

Він додає, що у звичайних умовах черепахи, що плавають і годуються у водоймі, спливають на поверхню через кожні 15-20 хвилин.

Тварини у парку "Тузлівські лимани"

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська область) зафіксували рідкісного птаха – кулика-довгонога. На лимани заповідника граціозні птахи прилетіли з Африки. Під час весняного перельоту кулики-довгоноги тримаються невеличкими зграйками та парами. Селяться на берегах солонуватих озерець та озер зі значними площами мілководдя і голими мулистими берегами. Помічено, що ці птахи "мешкають" або невеличкими колоніями по декілька пар, або окремими парами. Живляться кулики переважно водяними комахами та їхніми личинками, черв'яками.

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