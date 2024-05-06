За одну добу турухтани здатні пролетіти відстань у сотні кілометрів.

До Національного природного парку "Тузлівські лимани" (Одеська область) прилетіли турухтани – витривалі "бойові" кулики, на честь яких названо один з астероїдів.

Як повідомив співробітник парку, доктор біологічних наук Іван Русєв, наразі у заповіднику пора масового повернення з Африки брижачів (турухтанів), який для України – пролітний вид.

"Під час міграцій на території парку іноді можна зустріти десятки тисяч особин. Але, вони розмножуються лише в Тундрі коротким північним літом, тому залишають гніздування та відлітають з Тундри на південь - до нас, вже на початку липня", - каже науковець.

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Першими до України летять самці, незабаром - самиці та молоді птахи. Вони відлітають зазвичай невеликими групами - від 5 до 30 особин, а іноді утворюють великі зграї.

За словами Русєва, за одну добу турухтани здатні пролетіти відстань у сотні кілометрів. Він звертає увагу, що масове осушення боліт у XX столітті призвело до зникнення багатьох гніздівель брижача в Європі. Цей вид вперше описав як Tringa pugnax у 1758 році шведський зоолог Карл Лінней. Наразі птах оберігається Боннською та Бернською конвенціями, Директивою ЄС про захист диких птахів та Угодою AEWA

"Видовий епітет з латини на українську мову перекладається як "бойовий, войовничий". Ареал проживання простягається від Великобританії та Північної Європи через Сибір до узбережжя Охотського моря та Берингової протоки. Турухтани гніздяться на вологих луках, розташованих біля малих водойм, прісноводних і торф'яних боліт. Особливо їх приваблюють ділянки північноєвропейської та азійської тундри, що знаходяться в дельтах мілководних річок", - розповідає науковець.

В Африці місця зимівлі цього "бойового" птаха розташовані на середземноморському узбережжі та на південь від пустелі Сахара. Деякі популяції брижачів здійснюють тривалі міграції в тропічні регіони Західної Африки, пролітаючи туди й назад до 30 тисяч кілометрів.

Русєв додав, що зараз птахи зупинилися поживитися та відпочити у нацпарку на Одещині, як у постійно відкритому транзитному вокзалі.

"Потім брижачи летять у Тундру через велику зону бойових дій і загроз для дикої природи в Азово-Чорноморському регіоні України, які створила злочинна рашистська країна", - розповів співробітник нацпарку.

Цікаве про турухтана

Брижач чи турухтан (Philomachus pugnax) - птах ряду сивкоподібних родини баранцевих, дещо менший від голуба, з досить довгими ногами й дзьобом. Маса тіла кулика - 80-240 г, довжина тіла 20-32 см, розмах крил 46-58 см. У дорослого самця в шлюбному вбранні характерний "комір" на шиї й два пучки видовжених оздоблювальних пер на голові мають різноманітне забарвлення, від білого до чорного, що зумовлює особистий диморфізм птахів. У дорослої самки верх - бурий, з чорними плямами, горло - білувате, низ - білий, зі світло-сірою строкатістю на волі та боках тулуба, дзьоб - темно бурий, іноді жовтуватий. Молодий птах схожий на дорослого у позашлюбному вбранні, але низ тулуба, крім білого черева і підхвістя, рудуватий.

На честь цього виду птахів названо астероїд 8763 Пугнакс.

Нещодавно у Національному природному парку "Тузлівські лимани" зацвіла рідкісна рослина - мачок жовтий, що занесений до Червоної книги України. Ця рослина з родини макових занесена до Червоної книги України. Мачок жовтий росте в літоральній смузі по берегах Чорного моря і лиманів. Раніше він був поширений й по узбережжі Азовського моря, але у заповіднику на Одещині росте лише на двох ділянках пересипу з повною відсутністю антропогенного навантаження, де він суворо охороняється.

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