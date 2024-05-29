Кулики-довгоногі прилетіли до України з Африки.

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська область) зафіксували рідкісного птаха – кулика-довгонога.

Про це розповів доктор біологічних наук, співробітник Національного природного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв.

"Попри війну через Національний природний парк "Тузлівські лимани", через Азово-Чорноморський міграційний коридор продовжується неймовірна міграція птахів. Щодня з’являються різні види", - повідомив науковець.

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Він зазначив, що серед пернатих "гостей" на лиманах заповідника побачили граціозних куликів-довгоногів. Ці дивовижні птахи прилетіли до України з Африки.

За словами науковця, під час весняного перельоту кулики-довгоноги тримаються невеличкими зграйками та парами. Вони селяться на берегах солонуватих озерець та озер зі значними площами мілководдя і голими мулистими берегами. Помічено, що ці птахи "мешкають" або невеличкими колоніями по декілька пар, або окремими парами. Живляться кулики переважно водяними комахами та їхніми личинками, черв'яками.

"Кулик-довгоніг – рідкісний птах й охороняється Червоною книгою України, Боннською та Бернською конвенціями, Угодою AEWA та Директивою ЄС про захист диких птахів", - наголосив Русєв.

Учений оприлюднив фото, на яких витончені кулики ходять узбережжям водойми, ймовірно, у пошуку їжі. Їхні червоні ноги неймовірно тонкі та довгі у співвідношенні з розміром тіла.

До заповідника "Тузлівські лимани" прилетіли "бойові" кулики

У травні стало відомо, що до нацпарку "Тузлівські лимани" (Одеська область) з Африки прилетіли турухтани – витривалі "бойові" кулики, на честь яких названо один з астероїдів.

Птахи зупинилися поживитися та відпочити у нацпарку. Потім вони полетять до Тундри для розмноження під час короткого північного літа.

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