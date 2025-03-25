Арку будували так, щоб вона залишалася сухою всередині, але пожежу на ній гасили водою, і тепер конструкція може заіржавіти.

Захисна арка над зруйнованим енергоблоком Чорнобильської АЕС не була розрахована на бойові дії. Після того, як росіяни поцілили в неї "Шахедом", конструкція більше не може повноцінно виконувати покладену на неї задачу. Про це в коментарі The New York Times розповів американський інженер Ерік Шміман, який 15 років працював над цим інженерним проектом на посаді старшого технічного радника.

Арка була насунута на будівлю 4-го енергоблоку у 2016 році, ставши найбільшою рухомою конструкцією у світі. Майже півсотні країн і міжнародних організацій витратили близько 1,7 мільярда доларів на її будівництво. 14 лютого російський безпілотник вартістю близько 20 000 доларів пробив отвір у сталевій оболонці цієї споруди і спричинив пожежу.

"Ми провели багато аналізів безпеки, враховуючи багато поганих речей, які можуть статися. Ми розглядали землетруси, торнадо, сильні вітри, 100-річні снігопади, усілякі речі. Ми не розглядали воєнні дії", – розповів Шміман.

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Хоча початкову пожежу вдалося швидко загасити, почала тліти водонепроникна мембрана всередині ізоляції арки, що тривало майже три тижні. Пожежникам в альпіністському спорядженні довелося пробивати отвори у зовнішньому шарі щита, шукаючи вогонь, і розбризкувати воду всередині конструкції, яку від початку проектували так, щоб вона завжди залишалася сухою.

Загалом приблизно половина північної частини щита була пошкоджена, кажуть українські чиновники. Рівень радіації за межами АЕС все ще в нормі, але незрозуміло, як тепер ремонтувати пошкоджену арку.

Експерти кажуть, що ремонт може тривати роками, поставивши хрест на початкових планах поступового демонтажу зруйнованого реактора. Існує ризик, що сталева оболонка арки почне іржавіти.

"Повна реставрація об'єкта практично неможлива. Щоб наблизити його якомога ближче до початкового стану — ну, на це, ймовірно, знадобляться сотні мільйонів доларів", – сказав начальник відділу експлуатації споруди Артем Сірий.

Ерік Шміман зауважив, що зараз першочерговим завданням є не відновлення арки, а захист її від корозії.

Удар дрона по ЧАЕС

Як писав УНІАН, в ніч проти 14 лютого російський "Шахед" вдарив по захисній арці, зведеній над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Після цього почалася пожежа малої інтенсивності, яку вдалося повністю загасити лише 7 березня.

Експерт з радіаційної безпеки Олександр Купний розповів, що ця атака фактично зірвала плани з подальшого убезпечення четвертого енергоблоку. Одне із початкових завдань арки – зробити можливим поступовий демонтаж руїн енергоблоку під нею. Однак тепер це стало фактично неможливим через руйнування критично важливого обладнання, яке знаходилося саме там, куди влучив дрон.

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