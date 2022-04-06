Імовірно, рашисти отримали велику дозу опромінення.

Російські військові справді рили окопи в одному з найбільш радіоактивно забруднених місць у Європі – Рудому лісі, що в Чорнобильській зоні відчуження.

Сьогодні Державне агентство України з управління зоною відчуження опублікувало відеопідтвердження.

Дрон зафіксував цілу сітку окопів на одній з ділянок чорнобильського лісу.

"Вони не просто нарили бліндажі прямо на західному сліді радіаційного забруднення. Та не просто тримали оборону, а жили там!" - підкреслив член агентства Ярослав Ємельяненко.

Що передувало

Інформація про те, що окупанти намагаються "закріпитися" у Рудому лісі, з’явилась після того, як росіяни захопили Чорнобильську АЕС.

Експерти підтверджували, що у зв’язку з цим рашисти можуть отримати велику дозу опромінення. Згодом в білоруських соцмережах поширювали неофіційну інформацію про нібито прибуття до лікарень опромінених росіян.

31 березня росіяни повністю вийшли з території Чорнобильської АЕС.

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