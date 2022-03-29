Росіяни не використовували жодного протирадіаційного спорядження.

Російські терористи могли отримати внутрішнє опромінення через радіоактивний пил у Чорнобильській зоні під час захоплення ЧАЕС.

Це співробітники станції підтвердили у коментарі Reuters.

24 лютого російські солдати, які захопили Чорнобильську АЕС, проїхали бронетехнікою через високотоксичну зону "Червоного лісу" та підняли хмари радіоактивного пилу.

Росіяни не використовували жодного протирадіаційного спорядження.

За словами працівників АЕС, для бійців це "самогубство", оскільки радіоактивний пил, який вони вдихали, імовірно спричинив внутрішнє опромінення у їхніх тілах.

Державна ядерна інспекція України 25 лютого повідомляла про підвищення рівня радіації на Чорнобильській АЕС.

З початку повномасштабної війни з Україною Росія націлилась на захоплення ядерних об’єктів. Спершу російські війська вторглися у зону відчуження й окупували ЧАЕС.

Росіяни відмовляли працівникам станції здійснювати ротацію, а на небезпечній території розмістили склад боєприпасів. Крім того, перший час вони здійснювали маневри у повітрі з метою звинуватити Збройні сили України у атаці.

Унаслідок дій терористів трапилась аварія з постачанням електроенергії, яка загрожувала розгерметизації сховища з ядерними відходами. Тільки після втручання міжнародних спільнот зусиллями українців катастрофи вдалось уникнути.

Згодом росіяни з’явилися й на Запорізькій АЕС, за яку точилися активні бої. Ворог здійснював підступні обстріли, провокуючи пожежу на майданчику станції.

У розвідці припускають, що Путін може вчинити теракт на ЧАЕС, постійно провокуючи техногенну катастрофу.

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