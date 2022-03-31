Під час виходу військові РФ встигли пограбувати приміщення, викрали техніку та інші цінні речі.

Російські війська повністю вийшли з території Чорнобильської АЕС.

Про це у Facebook повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження.

"Оновлена інформація. На поточний момент сторонніх осіб на майданчику Чорнобильської АЕС не перебуває", - заявили у агентстві.

Як пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, російські військові змусили працівників станції підписати "офіційні" документи, начебто РФ з 24 лютого "охороняла" об‘єкт.

Під час виходу військові РФ встигли пограбувати приміщення, викрали техніку та інші цінні речі.

Крім того, покидаючи територію ЧАЕС, терористи забрали полонених нацгвардійців. Тривали перемовини про обмін.

Раніше з’явилась інформація про імовірне опромінення російських військових, які, зокрема, рили окопи в Рудому лісі Чорнобильської зони. У відповідь віце-прем’єр-міністр Ірина Верещук порадила номінувати окупантів на премію Дарвіна.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо, що окупанти планують покинути Чорнобильську АЕС та місто Славутич. "Підтвердилася інформація, що окупанти, які захопили Чорнобильську АЕС та інші об'єкти у Зоні відчуження, двома колонами вирушили в бік українського кордону з Республікою Білорусь. Наміри покинути ЧАЕС загарбники сьогодні зранку озвучували українському персоналу станції", - розповіли у НАЕК "Енергоатом".

Також наводились дані про формування для руху в бік Білорусі ще й колони військових РФ, які тримали в облозі місто Славутич.

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