Вплив діяльності людини накладається на зміну природних циклів.

Пори року є однією з найбільш стабільних речей у нашому світі. Ми знаємо, що у липні буде спека, а у січні – морози і сніг. Принаймні так було ще зовсім нещодавно. Однак в останні десятиліття вчені фіксують значні зміни клімату, які тягнуть за собою трансформації звичних нам сезонів. Про це у статті для The Conversation пишуть британські науковці Феліція Лю (доцент кафедри сталого розвитку у Йоркському університеті) та Томас Сміт (доцент кафедри екологічної географії у Лондонській школі економіки та політичних наук).

"У нашому нещодавньому дослідженні ми стверджуємо, що з'являються нові пори року. Ці пори року, що виникають, є абсолютно новими та антропогенними (іншими словами, створеними людьми)", – йдеться у публікації.

Прикладом такої нової пори року є "сезон серпанку", який спостерігається у північних та екваторіальних країнах південно-східної Азії: коли небо протягом кількох тижнів заповнене димом через масове випалювання рослинності заради вирубки лісів та звільнення місця для сільського господарства.

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А от в Індонезії почали фіксувати щорічний "сезон сміття", коли з листопада по березень морські течії приносять гори пластику до берегів Балі та інших островів.

Одночасно з тим зникають старі пори року, якими вони були колись. Яскравим прикладом тут є поступове зникнення снігу в Європі у зимові місяці.

Зміна клімату призводить до меншої передбачуваності природних процесів, які раніше відбувалися в один і той самий час. Наприклад, час опадання листя або приліт перелітних птахів стає усе більш довільним.

Вчені зазначають, що зміна сезонних циклів порушує взаємозалежні життєві цикли рослин і тварин, а також впливає на людські спільноти, які економічно, соціально та культурно залежать від природних циклів.

"Пори року — це більше, ніж просто поділ часу, вони пов'язують нас з природою. Знаходження синхронізації зі зміною сезонних ритмів є важливим для побудови сталого майбутнього", – попереджають автори статті.

Інші матеріали про зміну клімату

Як писав УНІАН, у Греції стає регулярною практика, коли у літні місяці уряд запроваджує заборону на фізичну працю в найспекотніші години дня. Роботодавців, які змушують персонал працювати під палючим сонцем, штрафують.

Також ми розповідали, що мусони у Південній Азії стають усе більш небезпечними. Через зростання температур сезонні дощі стають менш прогнозованими і потужнішими, провокуючи повені та зсуви.

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