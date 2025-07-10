Мусонні дощі все частіше перетворюються на лихо.

Кліматична криза посилює загрозу мусонів у Південній Азії: відбувається дедалі більше злив, повеней і зсувів. Про це пише Independent.

Мусони - сезонні дощі, які щорічно з червня по вересень приносять таку необхідну вологу на Індійський субконтинент. Вони охолоджують розпечену землю, живлять сільське господарство і наповнюють річки. Однак із глобальним потеплінням цей природний цикл дедалі частіше перетворюється на джерело лиха.

Як пише видання, зростання температур робить мусони дедалі менш передбачуваними: опади стають різкішими і потужнішими, провокуючи повені та зсуви. У 2024 році тільки в Індії від наслідків злив загинуло близько 1300 осіб. Цього року в усьому регіоні - включно з Пакистаном, Бангладеш, Бутаном, Непалом, Шрі-Ланкою, Мальдіви та Афганістаном - уже зафіксовано сотні смертей, пов'язаних із негодою.

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За словами вчених, сильні дощі в поєднанні зі спекою також прискорюють танення льодовиків у Гімалаях, що призводить до руйнівних паводків і сходів селів.

Раніше Південна Азія мала два мусонні сезони: основний влітку і короткий зимовий. Але зараз цей ритм дедалі частіше порушується. Замість стійких дощів спостерігаються різкі зливи, які потім змінюють посухи.

"Ми бачимо явний зсув у кліматичній поведінці мусонів", - каже кліматолог Роксі Метью Колл з Індії. Раніше мусони були довгоочікуваним полегшенням після спеки, але тепер вони асоціюються з катастрофами.

Зміна клімату потроїла кількість смертей від спеки в Європі - що відомо

Згідно з нещодавнім дослідженням, у Європі за останні дні від спеки померли 2300 осіб. Вчені припускають, що якби глобального потепління не було, жертв було б близько 770.

Дослідники кажуть, зміна клімату вже підвищила середню температуру на планеті приблизно на 1,3 °C порівняно з доіндустріальною епохою. Це зробило хвилі спеки не тільки інтенсивнішими, а й небезпечнішими для здоров'я.

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