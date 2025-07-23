Нові правила стосуються тих видів роботи, яку треба виконувати на відкритому повітрі, особливо, якщо це фізична праця.

Через посилення спеки влада Греції запровадила заборону на деякі види робіт в найспекотніші години дня. Порушникам загрожують штрафи, повідомляє Express.

За даними Національної метеорологічної служби Греції, протягом найближчого тижня в країні очікується хвиля спеки із піковими температурами до 44°C. На цьому тлі Міністерство праці Греції випустило постанову, яка прямо забороняє фізичну роботу на відкритому повітрі з 12:00 до 17:00 години у деяких районах країни.

Заборона стосується зокрема проведення будівельних робіт та роботи кур’єрів (крім автомобільних). Будь-яка компанія, яка змушуватиме персонал порушувати цю заборону, буде оштрафована на 2000 євро за кожного такого співробітника.

Відео дня

Крім того, грецький уряд закликав роботодавців за можливості перевести персонал на дистанційну роботу.

Загалом подібного роду обмеження стають звичними для Греції останніми роками. Акрополь, найпопулярніша туристична пам'ятка Греції, взагалі був закритий для туристів на кілька днів на початку липня через спекотну погоду. Торік це також відбувалося.

Інші новини про туризм і погоду

Як писав УНІАН, міська влада іспанської Барселони шукає спосіб захистити містян від хвиль шаленої спеки, які стають усе частішими. Зокрема зараз реалізується проект так званих кліматичних укриттів.

Також ми розповідали, що в усьому світі швидко вмирають льодовики через глобальне потепління. Хоча туристам це дарує додаткове видовище, кліматологи занепокоєні.

Вас також можуть зацікавити новини: