Згідно з прогнозами, площа суші на території цих парків збільшиться на тисячі гектарів.

Через терористичний акт Росії на Каховській гідроелектростанції, яку було підірвано, такі національні парки як "Великий Луг" та "Кам’янська Січ" поступово перетворюються на пустелю.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Він зауважив, що Державна екологічна інспекція України вже порахувала орієнтовні збитки для цих територій і вони колосальні. Для нацпарку "Великий Луг" - це понад 15 млрд грн, а для "Кам’янської Січі" - це понад 73 млрд грн.

Прогнозується, що площа суші на території цих парків збільшиться на тисячі гектарів, практично вдвічі. У нацпарку "Великий Луг" - на понад 7 тис. га, у "Кам’янській Січі" - на 5,5 тис. га.

"Парадокс, що коли сьогодні весь цивілізований світ відзначає День боротьби з опустелюванням та посухами, та спрямовує зусилля проти цієї проблеми, ми говоримо про наслідки російського терору на українській землі. Світ не має права пробачити цей екологічний терор країні-агресору. Збройна агресія росіян – це не лише втрати тут і зараз. Це глобальні виклики для майбутніх поколінь", - наголосив Стрілець.

Він підкреслив, що ще нещодавно квітучі території та родючі ґрунти можуть перетворитися на пустелю.

"Це призведе до підвищення температур та поглибить кліматичну кризу. Збільшить ризик посух та екстремальних погодних явищ", - зауважив міністр.

Урядовець додав, що світ має розуміти, що такими діями країна-терорист нищить не лише Україну: наслідки відчують усі.

"Агресор прирікає на голод цілі континенти. Адже від наших поставок залежить і життя людей в країнах Близького Сходу та Азії. А це близько 400 мільйонів людей", - зазначив Стрілець.

Він наголосив, що на те, аби відновити ці території до природного стану, відтворити тваринний та рослинний світ, підуть десятиріччя.

"Наші фахівці вже працюють над розробкою таких програм та заходів. Кожен на своєму місці робить те, що наближає Україну до Перемоги", - написав міністр.

Наслідки теракту на Каховській ГЕС

Як повідомляв УНІАН, 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. Це призвело до масштабної техногенної катастрофи та затоплення десятків населених пунктів. Крім того, забруднена прісна вода потрапила до Чорного моря. Екологи, біологи та інші фахівці заявили, що море на узбережжі Одеси надовго стає непридатним для купання та вилову риби для споживання.

Сьогодні, 17 червня, стали відомі останні результати лабораторних досліджень проб води з обʼєктів навколишнього середовища. Так, у Чорному морі, Білгород-Дністровському лимані та у річці Дунай категорично заборонені купання, вилов риби та морепродуктів.

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