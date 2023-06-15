Там зазначили, що характер вибуху на Каховській ГЕС вказує на спрацювання пристрою всередині електростанції.

Слідів потужних поверхневих вибухів на сусідніх об’єктах зруйнованої греблі Каховської ГЕС не зафіксовано, тож це свідчить про спрацювання вибухового пристрою всередині об'єкту.

Про це під час брифінгу в Military Media Center повідомив начальник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони полковник Руслан Берегуля.

"Сліди через потужні поверхневі вибухи на сусідніх об’єктах відсутні, що вказує на спрацювання вибухового пристрою всередині ГЕС, який, ймовірно, заклали бійці 205-ї мотострілецької бригади ЗС РФ", - сказав військовий.

При цьому він додав, що в момент вибуху норвезька сейсмічна система NORSAR зафіксувала коливання магнітудою до 2 балів за координатами, які збігаються з місцезнаходженням Каховської ГЕС, що вказує на потужну силу вибуху.

Берегуля наголосив, що підрив Каховської ГЕС ракетами HIMARS неможливий, бо в одній ракеті знаходиться 100-200 кг вибухової речовини, а цього недостатньо для знищення такої споруди.

Військовий також звернув увагу на те, що росіяни знищили Каховську ГЕС одразу після початку наступу Сил оборони України на окремих ділянках лінії фронту.

Підрив Каховської ГЕС

Російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС в ніч на 6 червня. Це спричинило масштабну катастрофу, внаслідок якої були затоплені десятки населених пунктів, загинули тисячі тварин, а в Чорне море потрапило багато прісної води.

Після підриву російська влада поспішила запевнити, що вона тут ні до чого. Але, насправді, тільки у окупантів був доступ до цієї споруди. За деякими даними, підірвавши Каховську ГЕС, росіяни намагалися зірвати український контрнаступ.

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