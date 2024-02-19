Дивовижні чубаті птахи під час шлюбного періоду виконують у повітрі неймовірні трюки.

У національний природний парк "Тузлівські лимани" (Одеська область) заздалегідь прибули кулики.

Про це повідомив співробітник нацпарку, доктор біологічних наук Іван Русєв. "Декілька днів тому у Тузлівських лиманах з'явилися перші весняні мігранти з Півдня - чайки. Бачили чотирьох птахів на луках", - розповів науковець.

За його словами, цю пташку неможливо переплутати завдяки довгому чубчику на потилиці й контрастному білому та чорно-зеленому пір’ю. Зазвичай кулик гніздиться (починаючі з квітня) на відкритих, порослих травою ділянках, сирих або тимчасово затоплених. У деяких місцевостях зустрічається також на сухих ґрунтах агроценозів. Гніздо влаштовує на голій землі або в траві. У період шлюбних залицянь самці всіляко намагаються себе проявити, виконуючи у повітрі акробатичні трюки, видаючи специфічні крики й характерні звуки пір'ям крил.

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Як уточнив вчений, раціон птаха складається з різноманітних безхребетних, яких пташенята з батьками шукають в траві або на мілководдях.

"Офіційно визнаною назвою виду Vanellus vanellus українською мовою є чайка. Саме цей термін є широко вживаним у науковій орнітологічній літературі та словниках української мови. У період русифікації України протягом 20 століття також застосовували синонім - "чибіс", що походить від російської "чибис", - додав Русєв.

У "Тузлівські лимани" прилетів рідкісний птах

Нещодавно у національному природному парку "Тузлівські лимани" був помічений рідкісний птах – лунь польовий. Він населяє відкриті, порослі травою простори, розташовані в лісових, чагарникових або заболочених районах країни. У період зимівлі його можна спостерігати на узбережжі лиманів, в болотистих місцевостях, поблизу орних земель. Таких птахів у "Тузлівських лиманах" небагато – до десяти.

В Україні гніздування таких птахів трапляється в деяких північних районах Полісся і, можливо, частині Західної України. Зимують красені переважно в степовій та лісостеповій смугах.

Сучасний стан української гніздової популяції польового луня перебуває у критичному стані.

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