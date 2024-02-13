Червонокнижний лунь в Одеській області не гніздиться, але потрапив у об’єктив науковців.

У національному природному парку "Тузлівські лимани", помічений рідкісний птах – лунь польовий.

За словами співробітника нацпарку, доктора біологічних наук Івана Русєва, червонокнижний птах потрапив в об’єктив науковців. "Він населяє відкриті, порослі травою простори, розташовані в лісових, чагарникових або заболочених районах країни. У період зимівлі його можна спостерігати на узбережжі лиманів, в болотистих місцевостях, поблизу орних земель. Таких птахів у "Тузлівських лиманах" небагато, може з 10 знайдеться, які літають над просторами нацпарку. У нас вони не гніздяться...", - розповідає Русєв.

За його словами, в Україні гніздування таких птахів трапляється в деяких північних районах Полісся і, можливо, частині Західної України. Зимують красені переважно в степовій та лісостеповій смугах.

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Як уточнює Русєв, на фото, які оприлюднені, самка. Вона зверху темно-бура, знизу світло-вохриста з темними краплеподібними на грудях і довгастими на черевці та "штанах" плямами, які стають рудими в напрямку до ніг, надхвістя - біле.

Науковець розказує, що лунь польовий живиться дрібними тваринами (переважно мишоподібними гризунами, птахами та їх яйцями, земноводними, плазунами й іноді комахами). Полюючи на тварин, лунь протягом дня методично неквапливо облітає на невеликій висоті мисливську ділянку і коли помічає здобич, швидко й спритно спускається на неї з витягнутими вперед лапами. Ромах крил може перевищувати 124 см.

Вважається, що сучасний стан української гніздової популяції польового луня перебуває у критичному стані. Вид перебуває під охороною Червоної книги України (статус - рідкісний), конвенції CITES, Боннської та Бернської конвенцій, Угоди AEWA та Директиви ЄС про захист диких птахів.

"Тузловські лимани": новини

У національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська область) "гостює" велика біла чапля. Нещодавно через мороз промерзлі мілководдя й під льодом опинилося багато дрібних карасиків. Поруч з ними, на тонкому льоду, зібралось понад 120 птахів - велика біла чапля або чепура велика – вид-космополіт, що зустрічається скрізь (у тропічному та помірному поясах), крім Антарктиди та Австралії. У невеликих кількостях ці птахи зимують у плавнях Дунаю, Дністра, НПП "Тузлівські лимани".

Чепура велика в Україні – нечисленний гніздуючий птах. Вже більше сотні років чисельність цього птаха сильно зменшується. Причиною цього є меліорація, зміна людиною місць гніздування птахів та мода на егретки - красиві шлюбні пір'я, якими прикрашали дамські капелюшки. Зокрема, у 19-му сторіччі цей вид був майже повністю знищений, особливо на півдні Україні. Птахи врятувались тільки в самих важкодоступних місцях, куди людині добратись було неможливо.

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