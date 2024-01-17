Їх вважають зникаючим видом.

На Одещині у заповіднику "Тузлівські лимани" сталася подія: у парку зимують рідкісні птахи, занесені до "Червоної книги" як вид, який зникає.

Йдеться про малих бакланів - вони одні з 3-х видів у фауні України, заявляє Національний парк на своїй сторінці у Facebook.

Там пояснюють, що на території "Тузлівських лиманів" птахи раніше з'являлися хіба що влітку або прольотом.

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"Цієї зими на Тузлівських лиманах, а саме на лиманах Малий Сасик та Джантшейський, нараховано 22 птаха", - кажуть там.

У природі ці птахи гніздяться переважно на узбережжі Азовського та Чорного морів, а також у дельтах Дунаю, Дністра, Дніпра.

В Україні малі баклани занесені до Червоної книги від 2021 року. Також вони маркуються як рідкісні у світових червоних списках.

Появу бакланів у "Тузлівських лиманах" у неприродній для них сезон парк пояснює кількома причинами: серед них зростання фактору неспокою через війну, а також осушення водно-болотних угідь України.

На Одещині побачили рідкісного птаха "з документами"

Влітку 2023 року на Одещині також сталася дивина: місцеві побачили рідкісного птаха морського пісочника та ще й з "документами". Цей пернатий також відноситься до червонокнижних птахів України.

Його появу зафіксував науковець заповідника "Тузлівські лимани" Олександр Бронсковий на піщаному пересипі між Чорним морем та лиманом Шагани. Науковець зазначив, що птах мав на ніжках виразні кільця - такі ознаки у світі екології та ідентифікації птахів, немов особисті документи.

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