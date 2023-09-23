В обох півкулях були рекордно теплі сезони – літо на півночі і зима на півдні.

Цього року серпень виявився найспекотнішим за всю історію глобальних спостережень за погодою, тобто за 174 роки. Про це йдеться у повідомленні Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Зазначається, що середня глобальна температура на планеті у цьому серпні була на на 1,25 градуси вищою за середній показник для 20 століття. При цьому потепління було саме глобальним: у північній півкулі було спекотнішим літо, у південній – теплішою зима.

Все це супроводжувалося низкою погодних катаклізмів по всьому світу. Так, протягом серпня по всій земній кулі утворилося 19 великих штормів/тайфунів/ураганів, які були удостоєні власної назви. Шість із цих штормів, включаючи два потужні урагани, сталися в Атлантичному океані — більше, ніж зазвичай для регіону.

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У Сполучених Штатах серпень запам’ятався ураганом 3-ї категорії "Ідалія", що вдарив по Флориді, та апокаліптичними лісовими пожежами на Гаваях. У південній Каліфорнії вперше в історії стався тропічний шторм.

За словами вчених, 2023 рік майже напевно стане або найтеплішим, або другим найтеплішим роком в історії людства після 2016 року. Очікується, що умови Ель-Ніньо, які виділяють додаткове тепло в атмосферу і в середньому пов’язані з теплішими роками, триватимуть принаймні протягом зими в північній півкулі.

"Ми очікуємо, що тепла погода триватиме до кінця 2023 року. Цілком можливо, що 2024 рік може бути навіть теплішим, ніж 2023", — кажуть вони.

Глобальне потепління на планеті

Як писав УНІАН, цьогорічний липень теж став найспекотнішим за всю історію спостережень. Як зазначили кліматологи, особливо спекотно було в країнах Південної та Північної Америки, Північної Африки та Антарктичного півострова.

Однак деякі кліматологи припускають, що рекорд виходить далеко за межі нетривалої історії наукових спостережень за погодою. Низка фахівців вважають, що липень 2023 року взагалі став найспекотнішим місяцем на Землі за останні 120 тисяч років.

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